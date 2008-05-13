خانه فرهنگ دانشگاه بیرجند احداث می شود

احمد لامعی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند اظهار داشت: خانه فرهنگ دانشگاه با توجه به تاکید و اهتمام وزارت علوم مبنی بر احداث این گونه اماکن و نقشی که در پر کردن اوقات فراغت دانشجویان به ویژه دانشجویان خوابگاهی دارد، احداث خواهد شد.

وی عنوان کرد: دانشگاه بیرجند هم اکنون دارای 10 اتاق فرهنگی خوابگاهی دانشجویی است که مسئولیت کتابخانه، توزیع مجلات، پخش فیلم، برگزاری جلسات سخنرانی و اردوهای فرهنگی تفریحی را جهت غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان برعهده دارد.

لامعی ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در جهت برگزاری همایش های ملی دانشجویی در این دانشگاه افزود: در سال تحصیلی جاری شاهد برگزاری همایش انجمن علمی دانشجویی ریاضی با عنوان کاربرد ریاضیات در آی تی با دعوت از تمامی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی دولتی و خصوصی کشور و همایش انجمن علمی دانشجویی آی تی با موضوع فناوری اطلاعات با شرکت دانشگاه های دولتی در اول خرداد ماه به میزبانی این دانشگاه خواهیم بود. مدیر فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند دانشگاه های منطقه سه را دانشگاه فردوسی مشهد، بجنو

و افزود: علاوه بر دو همایش کشوری مذکور، دانشگاه بیرجند میزبان برگزاری جشنواره تکنوازی موسیقی سنتی و جشنواره نمایش نامه خوانی صلح و گفتگو با حضور دانشگاه های منطقه سه کشور خواهد بود.

رد، تربیت معلم سبزوار، مشهد، سمنان، صنعتی شاهرود، علوم پایه دامغان، سمنان، علوم کشاورزی گرگان، گیلان، ایلام و مازندران برشمرد

وی برگزاری اردوهای سیاحتی به مقصد درخش و فردوس توسط کانون گردشگری در سال جاری، شرکت در مسابقات ملی حفظ قرآن مجید در دانشگاه کاشان، شرکت نمایندگان مختلف کانونها و انجمنها در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به منظور خرید و تجهیز کتابخانه های مربوطه و اعزام 100 دانشجو به حج عمره را از دیگر فعالیتهای بخش فرهنگی دانشگاه بیرجند برشمرد.

لامعی اظهار امیدواری کرد: با مساعدت مسئولان دانشگاهی و وزارتی در سال نوآوری و شکوفایی گامی موثر در جهت تحقق شعار رهبر معظم انقلاب در زمینه جنبش نرم افزاری، اهداف دانشگاه تمدن ساز و ارتقاء جایگاه فرهنگی دانشگاه بیرجند برداشته شود.