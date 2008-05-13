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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۱۵

خانه فرهنگ دانشگاه بیرجند احداث می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند گفت: خانه فرهنگ دانشگاه بیرجند با زیر بنای حدود یک هزار و 500 متر مربع در دو طبقه در حال احداث است که طبقه اول آن در سال تحصیلی جاری افتتاح خواهد شد.

احمد لامعی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند اظهار داشت: خانه فرهنگ دانشگاه با توجه به تاکید و اهتمام وزارت علوم مبنی بر احداث این گونه اماکن و نقشی که در پر کردن اوقات فراغت دانشجویان به ویژه دانشجویان خوابگاهی دارد، احداث خواهد شد.

وی عنوان کرد: دانشگاه بیرجند هم اکنون دارای 10 اتاق فرهنگی خوابگاهی دانشجویی است که مسئولیت کتابخانه، توزیع مجلات، پخش فیلم، برگزاری جلسات سخنرانی و اردوهای فرهنگی تفریحی را جهت غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان برعهده دارد.

لامعی ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در جهت برگزاری همایش های ملی دانشجویی در این دانشگاه افزود: در سال تحصیلی جاری شاهد برگزاری همایش انجمن علمی دانشجویی ریاضی با عنوان کاربرد ریاضیات در آی تی با دعوت از تمامی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی دولتی و خصوصی کشور و همایش انجمن علمی دانشجویی آی تی با موضوع فناوری اطلاعات با شرکت دانشگاه های دولتی در اول خرداد ماه به میزبانی این دانشگاه خواهیم بود.

مدیر فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه بیرجند دانشگاه های منطقه سه را دانشگاه فردوسی مشهد، بجنورد، تربیت معلم سبزوار، مشهد، سمنان، صنعتی شاهرود، علوم پایه دامغان، سمنان، علوم کشاورزی گرگان، گیلان، ایلام و مازندران برشمرد و افزود: علاوه بر دو همایش کشوری مذکور، دانشگاه بیرجند میزبان برگزاری جشنواره تکنوازی موسیقی سنتی و جشنواره نمایش نامه خوانی صلح و گفتگو با حضور دانشگاه های منطقه سه کشور خواهد بود.

وی برگزاری اردوهای سیاحتی به مقصد درخش و فردوس توسط کانون گردشگری در سال جاری، شرکت در مسابقات ملی حفظ قرآن مجید در دانشگاه کاشان، شرکت نمایندگان مختلف کانونها و انجمنها در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به منظور خرید و تجهیز کتابخانه های مربوطه و اعزام 100 دانشجو به حج عمره را از دیگر فعالیتهای بخش فرهنگی دانشگاه بیرجند برشمرد.

لامعی اظهار امیدواری کرد: با مساعدت مسئولان دانشگاهی و وزارتی در سال نوآوری و شکوفایی گامی موثر در جهت تحقق شعار رهبر معظم انقلاب در زمینه جنبش نرم افزاری، اهداف دانشگاه تمدن ساز و ارتقاء جایگاه فرهنگی دانشگاه بیرجند برداشته شود. 

کد مطلب 682270

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