راه اندازی اولین دفتر نخبگان استانی در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صادق واعظ زاده با بیان این خبر افزود: ایجاد این دفاتر در سال نوآوری و شکوفایی و به منظور کمک به شکوفایی استعدادهای برتر و نخبگان هر استان و ارائه خدمات بنیاد ملی نخبگان در اقصی نقاط کشور صورت می گیرد.

وی افزود: به یمن سفر پر خیر و برکت رهبـر معظم انقلاب به استـان فارس، اولین "دفتـر نخبـگان استان" در کشور در این استان تاسیس می شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ایجاد این دفاتر به استناد ماده 15 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان صورت می گیرد و راه اندازی آن در استانها باهمکاری استانداری و دانشگاههای هر استان خواهد بود.

وی اظهار داشت: هدف از تأسیس دفاتر استانی بنیاد، برنامه ریزی و اقدام برای شناسایی و حمایت مادی و معنوی از نخبگان و بهره مندی از استعداد و تواناییهای آنان در راستای ارتقاء تولید علم و فناوری و پیشرفت همه جانبه و متوازن استانهای کشور است.

واعظ زاده در مورد شرح وظایف دفاتر استانی بنیاد ملی نخبگان افزود: دفاتر استانی بنیاد ملی نخبگان موظفند علاوه بر یاری بنیاد در شناسایی نخبگان و استعدادهای برتر هر استان در چهار چوب آیین نامه احراز نخبگی و استعداد برتر مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات بنیاد در جهت کمک به شکوفایی استعدادهای برتر و نخبگان هر استان و تسهیل در اشتغال آنان اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: پشتیبانی از نخبگان در فعالیتهای علمی و فناوری هر استان، ایجاد و تقویت زمینه های همفکری و همکاری نخبگان با یکدیگر و با موسسات ذیربط و مسئولان استان در کنار همکاری و هماهنگی با خانه نخبگان از وظایف دفاتر استانی است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان تأکید کرد: تشکیلات و دفاتر استانی بنیاد با صرف حداقل امکانات و بودجه در امور اداری و پرهیز از تشکیلات زاید و حداکثر استفاده از امکانات موجود استانها ایجاد خواهد شد.