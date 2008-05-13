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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۴۱

واعظ زاده خبر داد:

راه اندازی اولین دفتر نخبگان استانی در استان فارس

راه اندازی اولین دفتر نخبگان استانی در استان فارس

رئیس بنیاد ملی نخبگان از تصویب ایجاد اولین دفتر نخبگان استانی در استان فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صادق واعظ زاده با بیان این خبر افزود: ایجاد این دفاتر در سال نوآوری و شکوفایی و به منظور کمک به شکوفایی استعدادهای برتر و نخبگان هر استان و ارائه خدمات بنیاد ملی نخبگان در اقصی نقاط کشور صورت می گیرد.

وی افزود: به یمن سفر پر خیر و برکت رهبـر معظم انقلاب به استـان فارس، اولین "دفتـر نخبـگان استان" در کشور در این استان تاسیس می شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ایجاد این دفاتر به استناد ماده 15 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان صورت می گیرد و راه اندازی آن در استانها باهمکاری استانداری و دانشگاههای هر استان خواهد بود.

وی اظهار داشت: هدف از تأسیس دفاتر استانی بنیاد، برنامه ریزی و اقدام برای شناسایی و حمایت مادی و معنوی از نخبگان و بهره مندی از استعداد و تواناییهای آنان در راستای ارتقاء تولید علم و فناوری و پیشرفت همه جانبه و متوازن استانهای کشور است.

واعظ زاده در مورد شرح وظایف دفاتر استانی بنیاد ملی نخبگان افزود: دفاتر استانی بنیاد ملی نخبگان موظفند علاوه بر یاری بنیاد در شناسایی نخبگان و استعدادهای برتر هر استان در چهار چوب آیین نامه احراز نخبگی و استعداد برتر مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات بنیاد در جهت کمک به شکوفایی استعدادهای برتر و نخبگان هر استان و تسهیل در اشتغال آنان اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: پشتیبانی از نخبگان در فعالیتهای علمی و فناوری هر استان، ایجاد و تقویت زمینه های همفکری و همکاری نخبگان با یکدیگر و با موسسات ذیربط و مسئولان استان در کنار همکاری و هماهنگی با خانه نخبگان از وظایف دفاتر استانی است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان تأکید کرد: تشکیلات و دفاتر استانی بنیاد با صرف حداقل امکانات و بودجه در امور اداری و پرهیز از تشکیلات زاید و حداکثر استفاده از امکانات موجود استانها ایجاد خواهد شد.

کد مطلب 682271

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