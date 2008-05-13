اکبری در "لالایی برای بیداری" جایگزین امکانیان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم پنج روز پیش به تهیه‌کنندگی بهادر اسدی برای گروه فیلم و سریال شبکه یک در تهران کلید خورد. فیلمنامه را آرش قادری بر اساس طرح قاسم انصاری نوشته و داستان درباره زنی مرگ مغزی است که پزشکان می‌خواهند اعضاء بدن او را اهدا کنند.

به گفته اسدی، به دلیل مشغول بودن امکانیان در پروژه‌های دیگر، اکبری جایگزین او در "لالایی برای بیداری" شد و تصویربرداری تا هشتم خرداد طول می‌کشد. چکامه چمن‌ماه، نسرین مقانلو، مریم کاویانی، نیما رئیسی، پوراندخت مهیمن و محمد بزرگمهر از دیگر بازیگران این پروژه هستند که جلو دوربین امیر معقولی می‌روند.

فیلم‌های 90 دقیقه‌ای "وعده دیدار" و "رکب" که هم اکنون در مرحله بازنویسی فیلمنامه هستند، به تهیه‌کنندگی بهادر اسدی تولید می‌شوند.