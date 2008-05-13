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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۵۸

معاون ترافیک شهرداری قم:

طرح ترافیکی اطراف حرم حضرت معصومه(س) موفقیت‌آمیز بوده است

قم - خبرگزاری مهر: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده اجرای طرح‌های ترافیکی در خیابان‌های اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) موفقیت آمیز بوده است.

محسن صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به اجرای عملیات عمرانی احداث میدان بزرگ امام خمینی(ره) اظهار داشت: با توجه به حذف برخی خیابان‌ها از چرخه ترافیک شهر و ضرورت روان‌سازی ترافیک در خیابان‌های اطراف حرم مطهر برخی از طرح‌های ترافیکی در این مناطق به مرحله اجرا درآمده است.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح‌ها بیش از چهار ماه کار کارشناسی صورت گرفته است و طبق بررسی‌های به عمل آمده پس از اجرایی شدن طرح مشخص شد که طرح به اجرا درآمده موفقیت آمیز بوده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: در حال حاضر بار ترافیکی خیابان‌های صفاییه و ارم کاهش چشمگیری داشته است و ترافیک خیابان اراک نیز روان شده است.

وی در رابطه با برخی از نارضایتی‌ها از اجرای این طرح‌های ترافیکی گفت: برخی از کسبه به صورت کتبی رضایت خود را از اجرای این طرح اعلام کرده‌اند و برخی دیگر از کسبه نیز اجرای این طرح را باعث محدود شدن فعالیت‌شان عنوان نموده‌اند.

کد مطلب 682280

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