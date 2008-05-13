محسن صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به اجرای عملیات عمرانی احداث میدان بزرگ امام خمینی(ره) اظهار داشت: با توجه به حذف برخی خیابان‌ها از چرخه ترافیک شهر و ضرورت روان‌سازی ترافیک در خیابان‌های اطراف حرم مطهر برخی از طرح‌های ترافیکی در این مناطق به مرحله اجرا درآمده است.



وی ادامه داد: برای اجرای این طرح‌ها بیش از چهار ماه کار کارشناسی صورت گرفته است و طبق بررسی‌های به عمل آمده پس از اجرایی شدن طرح مشخص شد که طرح به اجرا درآمده موفقیت آمیز بوده است.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: در حال حاضر بار ترافیکی خیابان‌های صفاییه و ارم کاهش چشمگیری داشته است و ترافیک خیابان اراک نیز روان شده است.



وی در رابطه با برخی از نارضایتی‌ها از اجرای این طرح‌های ترافیکی گفت: برخی از کسبه به صورت کتبی رضایت خود را از اجرای این طرح اعلام کرده‌اند و برخی دیگر از کسبه نیز اجرای این طرح را باعث محدود شدن فعالیت‌شان عنوان نموده‌اند.