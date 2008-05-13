انتقاد پاپ از قانون 30 ساله سقط جنین ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اظهارات پاپ به بحثی که در ایتالیا برسر سقط جنین وجود دارد اضافه شده است، این مسئله در انتخابات ماه گذشته به رغم مخالفت واتیکان 30 سال پس از قانونی شدن آن به موضوع مبرم و حساسی تبدیل شده بود.

پاپ در جمع هیئتی از جنبش طرفداران زندگی در ایتالیا گفت: قانونی کردن سقط جنین مسائل و مشکلات زنان را حل نکرده بلکه زخم های بیشتری در جامعه ایجاد کرده است.

وی گفت: با نگاهی به سه دهه اخیر و در نظرگرفتن وضعیت کنونی، نمی توان انکار کرد که حمایت از زندگی بشری در دنیای امروز دشوارتر از گذشته است چرا که ذهنیت بشر امروز ارزشهای خود را نادیده گرفته است.

اظهارات پاپ از سوی اجزاب جناح چپی که از قانون 1978 مبنی بر سقط جنین در 90 روز اول بارداری تا هفته بیست و چهارم در صورت خطر برای سلامتی مادر یا معلولیت جنین حمایت می کند مورد انتقاد قرار گرفت.

لیویا تروسو وزیر بهداشت سابق در دولتی که در ژانویه به کار خود پایان داد اظهار داشت که نگرانی پاپ توجیه نشده است و این قانون به شدت به کاهش تعداد سقط جنین در ایتالیا کمک کرده است.