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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۱۱

با اعزام هیئتی صورت می گیرد؛

حضور سازمان بازرسی در سمینار بین‌المللی مسئولان ضدفساد در چین

حضور سازمان بازرسی در سمینار بین‌المللی مسئولان ضدفساد در چین

هیئتی از سازمان بازرسی کل کشور به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در دومین سمینار انجمن بین‌المللی مسئولان ضدفساد که در چین برگزار می‌شود، شرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سمینار با حضور نمایندگان حدود 40 کشور جهان با موضوع "اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مؤثر در مبارزه با فساد" از 25 اردیبهشت تا 3 خرداد 1387 (برابر با 14 تا 23 می 2008) در چونچینگ چین برگزار می‌شود.

زرندی، معاون برنامه‌ریزی سازمان بازرسی کل کشور در صدر هیئتی، با حضور در این سمینار در خصوص "نقش دستگاه‌های نظارتی در پیشگیری از فساد و تجربیات جمهوری اسلامی ایران و سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص" سخنرانی خواهد کرد.

در این سمینار مقامات بلند پایه برخی کشورها و نمایندگانی از سازمان‌های بین‌المللی ضد فساد حضور خواهند داشت.

کد مطلب 682291

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