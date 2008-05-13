به گزارش خبرگزاری مهر، این سمینار با حضور نمایندگان حدود 40 کشور جهان با موضوع "اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مؤثر در مبارزه با فساد" از 25 اردیبهشت تا 3 خرداد 1387 (برابر با 14 تا 23 می 2008) در چونچینگ چین برگزار میشود.
زرندی، معاون برنامهریزی سازمان بازرسی کل کشور در صدر هیئتی، با حضور در این سمینار در خصوص "نقش دستگاههای نظارتی در پیشگیری از فساد و تجربیات جمهوری اسلامی ایران و سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص" سخنرانی خواهد کرد.
در این سمینار مقامات بلند پایه برخی کشورها و نمایندگانی از سازمانهای بینالمللی ضد فساد حضور خواهند داشت.
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