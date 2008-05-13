استقرار نیروهای ارتش در طرابلس/حمایت کی مون از سنیوره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اوضاع طرابلس پس از درگیریهای شب گذشته در این منطقه آرام شده است.

این درگیری که ساعت سه نیمه شب به وقت محلی در مناطق باب التبانه، القبانه و بعل محسن آغاز شده بود به مدت نیم ساعت ادامه داشت. این درگیری تلفاتی در بر نداشت.

نیروهای ارتش لبنان از صبح امروز در مناطق مختلف طرابلس مستقر شده اند.در مناطق دروزی نشین جنوب شرق بیروت نیز اوضاع آرام است.

ارتش لبنان شب گذشته در بیانیه ای بر تصمیم جدی خود برای استفاده از خشونت برای جلوگیری از درگیری مسلحانه در مناطق مختلف لبنان تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است : تصمیم ارتش لبنان برای مقابله با درگیری مسلحانه، از ساعت شش صبح روز سه شنبه به وقت محلی آغاز می شود.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده است : یگانهای ارتش، طبق اصول قانونی با انواع پدیده های مسلحانه چه به صورت فردی یا گروهی -حتی اگر این مسئله منجر به استفاده از خشونت شود- مقابله خواهد کرد.

خبر دیگر اینکه بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز شب گذشته در بیانیه ای مسئولان وقوع حوادث اخیر در لبنان را محکوم کرد.

بان کی مون در این بیانیه خواستار از سرگیری روند سیاسی در لبنان با هدف حل بحران این کشور شد.

وی همچنین ضمن ابراز همبستگی با ملت، دولت سنیوره و نهادهای قانونی کشور از جمله نیروهای مسلح آن، بر حمایت خود از طرح کاری اتحادیه عرب برای حل بحران لبنان تاکید کرد.