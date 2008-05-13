3/15 میلیارد ریال خسارت به گلخانه خراسان رضوی وارد شده است

مهرداد میر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان اینکه سرمای سال گذشته به گلخانه های استان، 3/15 میلیارد ریال خسارت وارد کرده است، اظهار داشت: 30 هکتار از مساحت کل گلخانه های خراسان رضوی خسارتی بین 70 تا 100 درصد خسارت دیده اند.

مسئول گل و گیاه زینتی و گیاهان دارویی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: تمام گلخانه های استان از صفر تا 100 درصد آسیب دیده اند و فقط تعداد معدودی از این گلخانه ها از جمله گلخانه های هایروپونیک که از استانداردهای روز دنیا استفاده می کردند، کمتر آسیب را دیده اند.

وی بیان داشت: در حال حاضر در استان 40 هزار متر مربع گلخانه هایروپونیک در زمینه گلهای زینتی و 12 هزار متر مربع در زمینه سبزی و صیفی فعال است.

میر حسین افزود: گل مورد مصرف خراسان رضوی از سایر استانها وارد می شود، به طوری که در برخی از فصول بین 50 تا 70 درصد گل مصرفی استان از سایر استانهای کشور وارد می شود.

وی اظهار داشت: سرانه مصرف شاخه گل بریده استان در پنج سال گذشته بالغ بر سه شاخه بوده است که این میزان در حال حاضر پنج شاخه گل بریده است.

وی تصریح کرد : سهم تجارت گل و گیاه در دنیا 10 میلیارد دلار است که سهم ایران از این میزان ناچیز و کمتر از یک درصد است.