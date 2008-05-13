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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۰۲

با حضور در نهادهای مربوطه؛

سازمان بازرسی نحوه استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر را بررسی می‌کند

سازمان بازرسی نحوه استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر را بررسی می‌کند

سازمان بازرسی کل کشور چگونگی بهره‌گیری از منابع انرژی تجدیدپذیر را در وزارت نیرو، سازمان انرژی‌های نوایران و شرکت توانیر بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارزیابی میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر ( در بخش خصوصی و دولتی) و بررسی اقدامات حمایتی و تشویقی شرکت توانیر از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از محورهای این برنامه بازرسی است.

در این بررسی‌ها همچنین اهداف کمی شرکت توانیر در تولید انرژی از منابع تجدید پذیر و مطالعات اقتصادی، فنی و زیست محیطی استفاده از این منابع مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

بر این اساس بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور در وزارت نیرو، سازمان انرژی‌های نوایران و شرکت توانیر مستقر شدند.

کد مطلب 682304

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