به گزارش خبرگزاری مهر، ارزیابی میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر ( در بخش خصوصی و دولتی) و بررسی اقدامات حمایتی و تشویقی شرکت توانیر از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از محورهای این برنامه بازرسی است.

در این بررسی‌ها همچنین اهداف کمی شرکت توانیر در تولید انرژی از منابع تجدید پذیر و مطالعات اقتصادی، فنی و زیست محیطی استفاده از این منابع مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

بر این اساس بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور در وزارت نیرو، سازمان انرژی‌های نوایران و شرکت توانیر مستقر شدند.