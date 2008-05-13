به گزارش خبرگزاری مهر، ارزیابی میزان سرمایهگذاریهای صورت گرفته در استفاده از انرژیهای تجدید پذیر ( در بخش خصوصی و دولتی) و بررسی اقدامات حمایتی و تشویقی شرکت توانیر از سرمایهگذاری بخش خصوصی از محورهای این برنامه بازرسی است.
در این بررسیها همچنین اهداف کمی شرکت توانیر در تولید انرژی از منابع تجدید پذیر و مطالعات اقتصادی، فنی و زیست محیطی استفاده از این منابع مورد ارزیابی قرار میگیرد.
بر این اساس بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور در وزارت نیرو، سازمان انرژیهای نوایران و شرکت توانیر مستقر شدند.
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