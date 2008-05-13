"عروس زندان" برای پخش آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، "عروس زندان" به تهیهکنندگی همایون ایزدپناه در سیما فیلم تولید شده و داستان دو پرونده پلیسی است؛ یکی درباره زنی که همسرش را میکشد و دیگری دختری که در باند فروش سئوالهای کنکور فعالیت میکند. این فیلم بر مبنای فیلمنامه نازلی درخشان ساخته شده است.
نگین صدق گویا، سام درخشانی، شیرین بینا، مهراوه شریفینیا، مینا جعفرزاده، مجید مشیری، نازنین فراهانی و مرتضی کاظمی بازیگران، علی اللهیاری تصویربردار، حسام شریعتمدار صدابردار، حسین غضنفری تدوینگر، هومن منصوری آهنگساز، بیژن کاشانی مدیر تولید، فاطمه سنجرانی طراح گریم و مهیار جوادیفر روابط عمومی "عروس زندان" هستند.
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