به گزارش خبرنگار مهر، "کادنس" بر اساس متنی از طلا معتضدی از اوایل اردیبهشت در کارگاه نمایش روی صحنه رفت و با حضور فرزین صابونی، سینا رازانی، علیرضا محمدی و لیلی رشیدی توانست تماشاگران بسیاری را به کارگاه نمایش بکشاند و جزو پرتماشاگرترین نمایش‌های فصل بهار تئاتر شهر باشد.

دهقان که جزو کارگردانان جوان تئاتر ایران است با نمایش "کادنس" نشان داد هم تلاش می‌کند کارهایی متفاوت از آثار قبلی خود را روی صحنه تئاتر ارائه دهد و نکته مهمتر اینکه به مخاطب تئاتر اهمیت داده و در کارهایش این عنصر اساسی تئاتر را مد نظر می‌گیرد.

کادنس

دهقان که دانش‌آموخته نمایش گرایش ادبیات نمایشی دانشگاه آزاد هنر و معماری تهران است، اولین نمایش خود "شاعر" را سال 76 اجرا کرد. سپس نمایش ریتمیک و عروسکی "عروس طوقی" را سال 77 در چند فرهنگسرا به صحنه برد و تمام جوایز رتبه دوم دومین جشنواره تئاتر کانون‌های نمایش را از آن خود کرد. این نمایش در نهمین جشنواره تئاتر عروسکی نیز به صحنه برد.

این کارگردان جوان سال 77 کارگردانی یک پایان‌نامه دانشجویی را بر عهده گرفت و نمایش "پرومته در زنجیر" را در دانشگاه آزاد هنر و معماری واحد تهران مرکز اجرا کرد. اما بعد از این تجربه‌ها دهقان با نمایش "کفتر به توان دو" نوشته مهرداد رایانی مخصوص رسما وارد تئاتر حرفه‌ای شد.

وی به عنوان جوانترین کارگردان با "کفتر به توان 2" در نوزدهمین جشنواره تئاتر فجر حضور یافت و سال 79 آن را با بازی علی سرابی و مرحوم هومن لایق در سالن شماره دو به صحنه برد. دهقان در بیستمین جشنواره تئاتر فجر "ملاقات شبانه" را اجرا کرد که سال 80 با بازی اشکان خطیبی، مسعود حجازی‌مهر، فرزانه سکوتی و علی سرابی در سالن شماره دو اجرا شد.

تجربه بعدی دهقان در تئاتر حرفه‌ای نمایش "لوله" بود که همان زمان بسیار جلب توجه کرد. نمایشنامه رایانی مخصوص نگاهی انتقادی اجتماعی به موضوع مدیریت داشت و در جشنواره بیست و یکم تئاتر فجر با بازی علی سرابی، هدایت هاشمی، مسعود حجازی‌مهر، هادی کاظمی و مشهود محسنیان به صحنه رفت. اجرای عمومی "لوله" هم در سالن شماره دو بود.

دهقان بعد از نمایش "لوله" به مدت دو سال به خاطر خدمت سربازی از تئاتر حرفه‌ای فاصله گرفت، ولی در همین ایام نمایش "کانال کمیل" نوشته سیدحسین فدایی حسین را در جشنواره پنجم تئاتر میثاق به صحنه برد و در هفته چخوف نیز هفت داستان این نویسنده روسی را به صورت نمایشنامه‌خوانی اجرا کرد.

دو متر در دو متر جنگ

او سپس با نمایشنامه "دو متر در دو متر جنگ" حمیدرضا آذرنگ در بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حاضر شد و سال 85 این نمایش را در سالن شماره دو مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد. این نمایش با بازی فرزین صابونی، سینا رازانی، علیرضا محمدی و هدایت هاشمی با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد.

کار بعدی این کارگردان جوان نمایش "فقط آسمان می‌داند" در قالب نخستین همکاری او با طلا معتصدی نویسنده جوان تئاتر بود. این نمایش با بازی فرزین صابونی، سینا رازانی و سپیده نظری‌پور تنها در سومین همایش آئین‌های عاشورایی در کارگاه نمایش اجرا شد و اجرای عمومی به آن تعلق نگرفت. اما منتقدان از آن به عنوان یکی از نمایش‌های قابل توجه همایش یاد کردند.

هم اکنون نیز "کادنس" آخرین تجربه دهقان است که توانسته نظر منتقدین و مخاطبان را به خود جلب کند. نکته قابل توجه اینکه بسیاری از کارگردانان تمایلی به اجرا در کارگاه نمایش ندارند و معتقدند نام این سالن تداعی‌کننده کارهای تجربی است و نمی‌تواند تماشاگر را جذب کند. اما دهقان ثابت کرد وقتی نمایشی مخاطب را در نظر بگیرد در اجرای عمومی هم موفق می‌شود.