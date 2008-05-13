به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم کودک همدان اعلام کرد این فیلم که محصول 2007 سینمای فرانسه است اقتباسی آزاد از یکی از کمیک استریپ‌های اصیل مجموعه لوک خوش‌شانس با نام کاروان به شمار می‌رود.

ماجرای این فیلم از سال 1955 آغاز می‌شود و داستان یک کابوی درستکار به نام لوک را به تصویر می‌کشد که در نیویورک در پی گروه تبهکار برادران دالتون است. داستان این فیلم توسط ژان ماری اولیویه و ژان فرانسوا آنری نوشته شده است.

"لوک خوش‌شانس به غرب می‌رود" در بخش بین‌الملل بیست و دومین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در همدان به نمایش درمی‌آید. این جشنواره از اول تا پنجم تیرماه برگزار می‌شود.