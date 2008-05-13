80 درصد مزارع گندم تکاب در آستانه تخریب کامل قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، علی اوسط غفاریان، صبح روز سه شنبه در جلسه ستاد کاهش اثرات خشکسالی شهرستان تکاب با بیان اینکه 34 هزار هکتار از مزارع گندم تکاب آسیب دیده و در حال نابودی است، اظهار داشت: بر اثر خشکسالی 70 درصد از مزارع جو و نخود، 65 درصد مراتع باغات میوه و 60 درصد مراتع و منابع طبیعی در این شهرستان به طور کامل تخریب شده است.

وی ادامه داد: به دلیل کمبود بارندگی برف و باران و طولانی شدن فصل سرما و یخبندان بیش از 80 درصد چشمه های آب، قنوات، چاهها و منابع آب زیرزمینی تکاب دچار کم آبی شده اند.

وی با تاکید بر احیای قنوات و بهسازی چشمه های آب اطراف تکاب بیان داشت: میزان آب خروجی از قنوات و چشمه های آب اطراف این شهرستان از 35 لیتر در ثانیه به 12 لیتر در ثانیه کاهش یافته است.

این مسئول با بیان اینکه 80 درصد کلونی های زنبور عسل در تکاب از بین رفته است، تصریح کرد: بسیاری از روستاییان در این شهرستان به علت کمبود علوفه دامی اقدام به فروش احشام و دامهای خود کرده و متحمل خسارات فراوانی شده اند.

غفاریان با اشاره به اینکه میزان تولید شیر و مواد و فرآورده های لبنی در این شهرستان در سال جاری تا 70 درصد کاهش می یابد، یادآور شد: به علت نابودی مزارع گندم و عدم تولید محصول مناسب و کافی در سال جاری، اداره جهاد کشاورزی با همکاری و همیاری کشاورزان نسبت به تامین و خرید بذر گندم جهت کشت پاییزه اقدام می کنند.

وی با بیان اینکه شهروندان در مصرف آب و نیز محصولات زراعی و دامی صرفه جویی کنند و مصرف بهینه و اصولی را الگوی خود قرار دهند از ادارات و نهادهای ذیربط شهرستان تکاب خواست آماده مقابله با اثرات خشکسالی و کمبود آب در این شهرستان باشند.

هم اکنون 38 هزار هکتار از اراضی زراعی شهرستان تکاب زیر کشت گندم رفته است که تنها پنج درصد آن به صورت آبی کشت می شود.