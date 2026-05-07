به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند بعد از ظهر پنجشنبه در نشست مشترک با دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، به بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های کلان و ملی راهسازی و ریلی استان پرداخت و بر لزوم سرعت‌بخشی به این طرح‌ها تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در این نشست با تبیین اهمیت جریان نقدینگی مستمر در پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: برای تکمیل خط ریلی حیاتیِ کرمانشاه – اسلام‌آباد غرب، منابع مالی باید به صورت مداوم و پایدار تأمین شود تا از هرگونه وقفه در روند کار و عقب‌ماندگی از برنامه زمان‌بندی جلوگیری شود.

وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی توقف پروژه‌ها افزود: با توجه به نرخ تورم و افزایش روزافزون هزینه‌های اجرایی، هرگونه وقفه در روند عملیات، نه تنها هزینه‌های اضافی گزافی را تحمیل می‌کند، بلکه موجب تأخیرهای غیرضروری در بهره‌برداری از مسیرها شده و رفاه مردم را به تعویق می‌اندازد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برخی از پروژه‌های کلیدی استان در گذشته به دلیل محدودیت‌های مالی و موانع اداری متوقف شده بودند، اما خوشبختانه اکنون با حمایت‌های جدی دولت و پیگیری‌های استاندار کرمانشاه، این طرح‌ها جان تازه‌ای گرفته و مجدداً فعال شده‌اند.

بازوند در ادامه به ظرفیت‌های عملیاتی فعال در پروژه راه‌آهن غرب کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۳۰۰ نفر نیروی انسانی به صورت مستقیم و بیش از ۱۵۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در کارگاه‌ها مشغول به فعالیت هستند تا این حلقه مفقوده از کریدور ریلی شرق به غرب در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل شود.

وی در خصوص وضعیت گردنه پاتاق و تونل‌های این محور نیز خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها با اولویت تسهیل تردد زوار در ایام اربعین حسینی دنبال می‌شوند و پیش‌بینی ما این است که بخشی از این مسیر راهبردی تا قبل از آغاز این ایام آماده بهره‌برداری شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره آزادراه کرمانشاه – اسلام‌آباد غرب نیز بیان کرد: هدف‌گذاری نهایی ما تکمیل و بهره‌برداری از کل این مسیر تا پایان سال جاری است و شرکت ساخت متعهد شده است که هرگونه عقب‌ماندگی از برنامه‌های گذشته را با همت مضاعف جبران کند.

بازوند همچنین تأکید کرد: پروژه‌های بزرگراه کربلا و محور زله‌زرد در مسیر گیلانغرب به مرز سومار با برنامه زمان‌بندی دقیق و تخصیص منابع به‌موقع در حال پیگیری است تا تمامی این محورها به استانداردهای ملی راهسازی دست یابند.

وی با بیان اینکه کیفیت در کنار سرعت، خط قرمز شرکت ساخت است، تصریح کرد: نظارت مهندسی دقیق و کنترل کیفیت پروژه‌ها همزمان با سرعت بخشیدن به جبهه‌های کاری دنبال می‌شود تا به هیچ عنوان کیفیت کار فدای زمان نشود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: شرکت ساخت متعهد است با همکاری نزدیک استانداری، تمامی طرح‌های راهسازی و ریلی استان کرمانشاه را طبق برنامه پیش ببرد تا توسعه زیرساخت‌های این منطقه به استانداردهای ملی نزدیک شده و ثمرات اقتصادی و رفاهی آن در اسرع وقت نصیب مردم شریف استان شود.