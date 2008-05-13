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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۵۹

اختصاصی مهر /

جزئیات تأمین اعتبار حقوق دانشجویان دکتری / درخواست وزارت علوم از دولت

جزئیات تأمین اعتبار حقوق دانشجویان دکتری / درخواست وزارت علوم از دولت

معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: برای تأمین حقوق 30 درصد دانشجویان دکتری وزارت علوم باید از دولت بودجه ای اضافه بر بودجه فعلی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درخواست کند.

دکتر محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پرداخت حقوق به دانشجویان دکتری با مشارکت دانشگاهها و وزارت علوم از مهر ماه سال جاری عملیاتی می شود، افزود: 70 درصد از دانشجویان دکتری دانشگاههای دولتی از اول مهرماه امسال با هماهنگی 3 معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی وزارت علوم و به وسیله بودجه های این 3 معاونت حقوق دریافت می کنند.

وی اظهار داشت: حدود 80 درصد از حقوقی که به یک بورسیه داده می شود به عنوان حقوق به دانشجویان دکتری پرداخت خواهد شد.

معاون دانشجویی وزارت علوم گفت: این حقوق در مقابل کار پژوهشی و انجام پروژه به دانشجو اختصاص می یابد.

وی درباره تأمین حقوق 30 درصد دیگر دانشجویان دکتری که قرار است از طریق وام صندوق رفاه حقوق دریافت کنند گفت: در حال حاضر برای این 30 درصد باید مصوبه هیئت امنا داشته باشیم و با توجه به کمبود بودجه صندوق رفاه خواستار بودجه ای علاوه بر بودجه فعلی صندوق رفاه و معادل این هزینه برای پرداخت وام از دولت هستیم.

ملاباشی گفت: به این دلیل که آمار مشمولین وام هنوز مشخص نیست تاکنون درخواست بودجه به دولت ارائه نشده است.

کد مطلب 682321

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