جزئیات تأمین اعتبار حقوق دانشجویان دکتری / درخواست وزارت علوم از دولت

دکتر محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پرداخت حقوق به دانشجویان دکتری با مشارکت دانشگاهها و وزارت علوم از مهر ماه سال جاری عملیاتی می شود، افزود: 70 درصد از دانشجویان دکتری دانشگاههای دولتی از اول مهرماه امسال با هماهنگی 3 معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی وزارت علوم و به وسیله بودجه های این 3 معاونت حقوق دریافت می کنند.

وی اظهار داشت: حدود 80 درصد از حقوقی که به یک بورسیه داده می شود به عنوان حقوق به دانشجویان دکتری پرداخت خواهد شد.

معاون دانشجویی وزارت علوم گفت: این حقوق در مقابل کار پژوهشی و انجام پروژه به دانشجو اختصاص می یابد.

وی درباره تأمین حقوق 30 درصد دیگر دانشجویان دکتری که قرار است از طریق وام صندوق رفاه حقوق دریافت کنند گفت: در حال حاضر برای این 30 درصد باید مصوبه هیئت امنا داشته باشیم و با توجه به کمبود بودجه صندوق رفاه خواستار بودجه ای علاوه بر بودجه فعلی صندوق رفاه و معادل این هزینه برای پرداخت وام از دولت هستیم.

ملاباشی گفت: به این دلیل که آمار مشمولین وام هنوز مشخص نیست تاکنون درخواست بودجه به دولت ارائه نشده است.