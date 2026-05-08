۵به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در نشست تخصصی سازمان غذا و دارو با حضور معاون اول رئیسجمهوری، با اشاره به تأثیرات مستقیم شرایط جنگی بر صنعت سلامت کشور، اظهار داشت: از خرداد و تیرماه سال گذشته، عوارض شرایط ویژه با کمبود و عدم تخصیص به موقع ارز و مشکلات انتقال ارزی، فشار نقدینگی جدی بر شرکتها وارد کرد که این چالش کماکان ادامه دارد.
وی افزود: با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد در پایان سال۱۴۰۴، بخش قابل توجهی از مطالبات شرکتهای تجهیزات پزشکی و دارویی پرداخت شد؛ و این اقدام در شرایطی انجام گرفت که بسیاری از فعالان این صنایع به دلیل جنگ و شرایط ویژه کشور، امید چندانی به دریافت مطالبات خود نداشتند.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به آسیبهای فیزیکی وارد شده به واحدهای تولیدی گفت: متأسفانه برخی شرکتها به دلیل آسیبهای مستقیم، بهکلی از چرخه تولید خارج شدند. شرکتهایی چندین بار مورد آسیب قرار گرفتند و برخی حتی کلینرومهای خود را از دست دادند، اما با تلاش مضاعف توانستند به سرعت فعالیت خود را از سر بگیرند.
پیرصالحی خاطرنشان کرد: در اوج شرایط تهدیدآمیز، شرکت ها ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید شدند؛ لغو شیفت شب و کاهش تعداد شیفتهای کاری از جمله این تمهیدات بود، اما خوشبختانه پس از فروکش کردن تنشها، شاهد افزایش مجدد ظرفیت تولید بودیم.
معاون وزیر بهداشت به جهش قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید اشاره کرد و گفت: حمله به زیرساختهای پتروشیمی و فولادی کشور، همزمان با کمبود و افزایش جهشی قیمتها همراه بود.
وی با ارائه آماری از افزایش قیمتها تصریح کرد: نهادههای دارویی و تجهیزات پزشکی با رشد قیمتی چشمگیری مواجه شدند، قیمت مقوا و برخی کالاهای خاص نیز افزایش چند برابری یافت. همچنین در بخش فویلهای آلومینیومی و بستهبندیهای پت با کمبود و افزایش زیاد قیمت مواجه بودیم.
پیرصالحی در تشریح وابستگی صنعت سلامت به صنایع مادر گفت: فولاد در ساخت ماشینآلات خط تولید، مخازن استیل داروسازی، بدنه دستگاههای پزشکی و تجهیزات استریلیزاسیون کاربرد حیاتی دارد؛ آلومینیوم بهویژه در تولید فویلهای بستهبندی قرص و کپسول، ورقهای لمینت، بلسترها و ظروف دارویی نقش کلیدی ایفا میکند؛ محصولات پتروشیمی نیز شامل انواع پلیمرها، پلاستیکهای پزشکی، لولههای PVC، ظروف یکبار مصرف، سرنگها، ستهای تزریق و بستهبندیهای پت (PET) است که زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی بهشدت به آنها وابسته است.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اختلال در مسیرهای حملونقل بینالمللی گفت: کُند شدن حمل و نقل دریایی و هوایی، واردات بارهای حجیم را با مشکل مواجه کرد که خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی با ایجاد مسیرهای جایگزین به کمک این بخش آمد.
وی افزود: در یک اقدام اضطراری، سه محموله هوایی از چین وارد کشور شد که متأسفانه یکی از آنها با آتش دشمن منهدم گردید. طبیعی است که هزینه حمل هوایی چندین برابر حمل دریایی است و این موضوع نیز بر قیمت تمام شده کالاها تأثیر مستقیم داشت.
پیرصالحی درباره سیاستهای قیمتگذاری دارو اظهار داشت: بر اساس مطالعات گروه مطالعاتی اقتصاد سلامت، برای جبران هزینههای تولید و حفظ پایداری زنجیره تأمین دارو، افزایش قیمتها ضروری ارزیابی شده است؛ اما فعالان و تولیدکنندگان صنعت دارو با ارائه مستندات هزینهای، افزایش بسیار بیشتری را برای پوشش کامل هزینههای تحمیلشده پیشنهاد کردهاند.
وی ادامه داد: با این حال، در عمل و با ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، تاکنون به طور متوسط افزایش قیمت کنترلشدهای برای نیمی از داروها اعمال شده است. از شرکتها درخواست کردیم با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی، با افزایش کمتر از میزان درخواستی خود موافقت کنند تا فشار تورمی به مردم تحمیل نشود؛ از اینرو با وجود درخواست صنعت، افزایش متوسط محدودی اعمال گردید.
معاون وزیر بهداشت با هشدار درباره ناکافی بودن پوشش بیمهای فعلی، گفت: افزایش تعرفههای بیمهای با تورم واقعی همخوانی ندارد. همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات شرکتهای خصوصی و وضعیت مشابه در شرکتهای دولتی، فشار نقدینگی را تشدید کرده است.
وی تأکید کرد: برآوردها نشان میدهد باید مبلغی بیش از ۱۰۰ همت به بودجه صندوقهای بیمهگر اضافه شود تا تعادل مالی برقرار گردد. همچنین اختلاف نرخ ارز در دو سال اخیر در معادلات محاسبه نشده که این چالش ایجاد شده برای شرکت ها نیازمند توجه جدی است.
پیرصالحی با اشاره به فرصتهای پیشرو در شرایط کنونی گفت: اکنون زمان مناسبی برای بازنگری در مدل پوشش بیمهای است تا حمایتها به جای توزیع مساوی، بر اساس اولویت درمانی داروها و نیاز واقعی مردم تخصیص یابد.
وی درباره تسهیل فرآیندهای نظارتی در زمان جنگ نیز توضیح داد: با توجه به زمانبر بودن آزمایشهای کنترل کیفیت، به مسئولین فنی شرکتها اختیار داده شد تا با پذیرش مسئولیت شخصی، کالاها را ترخیص و در انبارهای قرنطینه نگهداری کنند؛ البته از این افراد تعهد کتبی مبنی بر رعایت استانداردها اخذ شده بود.
رئیس سازمان غذا و دارو در پایان خاطرنشان کرد: شناسه رهگیری کالا (IRC) بهعنوان شناسنامه محصول، بهویژه در مبادلات مرزی ضروری است و نباید حذف شوند و سازمان غذا و دارو متعهد میشود این مجوز را ظرف چند ساعت صادر کند. از تولیدکنندگان نیز درخواست داریم با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی، در این مقطع حساس با سیاستهای تنظیم بازار همراهی کنند تا در شرایط رونق اقتصادی پیشرو، زمینه جبران خدمات آنان فراهم شود.
