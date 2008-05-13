ملت فلسطین قربانی زیاده خواهی و اشغالگری صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرامنطقه ای الحیات، آرنولد توین بی مورخ معروف انگلیسی درسال 1963 مقاله ای را تحت عنوان دیدگاه و نقطه نظرات خود درباره مسئله فلسطین به چاپ رساند ودراین مقاله گفت: من درخواست یهودیان را پس از تجربه شان در آلمان نازی خوب درک می کنم و می دانم که اعطاء قسمتی از کره خاکی به آنها ضروری است تا آنها بتوانند به آنجا پناهنده شوند و آن را به عنوان سرزمینی که دوباره تهدید به تکرارچنین تجربه نمی شود قلمداد کنند.

توین بی اضافه کرده است: اما من معتقدم که تاوان نابودی دسته جمعی واذیت و آزار یهودیان را نباید کشورهای عربی بپردازند بلکه باید کشورهای اروپایی بپردازند. بنابراین ما باید براساس قانون درمورد آینده یهودیان قضاوت کنیم زیرا عدالت اقتضا می کند که اسرائیل در اروپا تشکیل شود نه در سرزمین فلسطین.

وی در ادامه گفته است: این دیدگاه و نقطه نظر بسیارساده و روشن بود، اما هنگامی که آنرا درجمع دانشجویان دانشگاه مال گیل مونتریال در کانادا مطرح کردم با توهین آنها مواجه شدم و بسیار تعجب کردم.

مورخ معروف انگلیسی یاد آورشده است: متاسفانه کسانی که نسبت به سخنان من اعتراض کردند یهودی نبودند بلکه آنها ازکشورهایی بودند که به داشتن افکارضد استعماری معروف بودند .

توین بی ادامه داده است: اذعان می کنم که واکنش توهین آمیز دانشجویان کانادا مرا شوک زده کرد زیرا این اقدام آنها، خیره سری استعماری نفوذ کرده درذهنها را برای من مشخص کرد .

وی اذعان کرده است: غربیها که دستانشان به جنایت علیه فلسطینیان آغشته به خون است و آنها صرف نظر از اختلافات در دین و نژاد و قومیت و تمدن ملت ها، رعایت حقوق بشر را درباره هرمرد، زن و کودک درجهان نادیده می گیرند.

با توجه به اینکه آرنولد توین بی از نظر دانشگاهیان یکی ازمهمترین مورخان قرن بیستم محسوب می شود و بیشتر آنها به خاطر درستی وصداقت درگفتار به او احترام می گذارند ، اعتراض وی به اشغال فلسطین به دلیل شیوه های خشونت آمیزی که منجر به جدا شدن فلسطینیان ازسرزمینشان و آوارگی اکثر ساکنان اصلی فلسطین شد، باعث گردید تا مورخان صهیونیستی برای ازبین بردن مدارک و مستندات نزد وی تلاش زیادی انجام دهند.

روزنامه الحیات در ادامه نوشت: بدین سبب آمریکا درتاسیس و شناسایی رژیم اسرائیل عجله و شتاب زده عمل کرد و از بدشانسی این شناسایی عجولانه باعث شد 45 سال نا آرامیهای کشنده ونابودی دولت های متعدد درفلسطین، شهروندان وساکنان اصلی فلسطین اعم ازمسلمانان، مسیحیان و یهودیان ادامه یابد. و تسریع در شکل دهی و تاسیس رژیم اسرائیل حیات سیاسی و فرهنگی در آمریکا را مسموم کرد .

براساس گزارش این روزنامه عرب زبان، با این پیشینه تاریخی مشخص می شود تاثیر ایدئولوژی یهودی براکثریت ساکنان اسرائیل به سبب قوم گرایی افراطی صهیونیسم و حقیر دانستن غیر یهود بیش از پیش عمیقتر شده است .

روزنامه عرب زبان الحیات تصریح کرد :پیش از اینکه تغییری دراین تفاسیر صورت گیرد باید صراحتا عنوان کرد: آنچه که اولمرت، بوش، سارکوزی و مرکل ازآن سخن می گویند نوعی یاوه گویی و توهمات است .

روزنامه مذکور ادامه داد: غربیهای خوشبین به آینده گفتند که ایهود اولمرت نخست وزیررژیم اسرائیل با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین سند توافقنامه مذاکرات صلح را امضا خواهد کرد وشاید مضمون آن درآخرتابستان یا در سپتامبر آتی اعلام شود .

به نوشته این روزنامه، درحالی که ملت فلسطین براین اعتقاد است که آتش بس موقتی که اسرائیل پیشنهاد آن را به فلسطینیان داده است هیچ چیزی جز برای خریدن وقت قبل از ازسرگیری جنگ های جدید ندارد.