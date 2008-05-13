ارتقای ضریب شفافیت سیستم جستجوی ماهواره های جوی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فناوری نوین محققان راهی جدید برای کاهش تأثیرگذاری منفی ابرها بر فرآیند جستجوهای جوی ماهواره های اندازه گیری متغیرهای جوی ابداع کرده اند.

در این تکنیک نوین ضریب شفافیت سیستم جستجوی جو در ماهواره ها تا 10 برابر افزایش می یابد. این تکنیک نوین اندازه گیری به برآوردهای دقیقتری از میزان نفوذ پرتوهای خورشیدی به داخل اتمسفر زمین منجر می شود.

به گفته محققان از آنجا که ابرها یکی از بزرگترین دامنه های شک و تردید در اندازه گیریهای جوی را به همراه دارند، استفاده از این تکنیک نوین می تواند به ارتقای ضریب دقت مدلهای جوی منتهی شود.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، انعکاس نور خورشید در ابرها نتیجه ای جز ناتوان سازی ماهواره ها در تشخیص دقیق متغیرهای جوی ندارد.

در این تکنیک نوین که از سوی محققان آزمایشگاه ملی شمال غرب پاسفیک وزارت انرژی آمریکا ارائه شده است، مشخص شد که استفاده از اندازه گیری غیرمستقیم نور منعکس شده خورشید می تواند دقت اندازه گیری متغیرهای جوی در آسمان ابری را ارتقا دهد.

در این تکنیک نوین اندازه گیری، محققان درجه درخشندگی ذرات معلق در هوا را به کمیتی تبدیل می کنند که "عمق اپتیکی مخلوط گاز و هوا" نام دارد و با استفاده از آن می توان برآوردهای دقیقتری ارائه کرد.