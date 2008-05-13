به گزارش خبرنگار مهر، "تقاطع شب" به سفارش معاونت آموزش نیروی انتظامی با محوریت کشتار ماموران ناجا در سمیرم به دست اشرار به تهیه‌کنندگی مجید عباسی در شرکت تکنما تصویر تولید شده و به زودی از تلویزیون پخش می‌شود. محمود مقامی، علیرضا علی‌اولیا، سیدجواد هاشمی، گیتی معینی، سیما حقرآبادی، مجید علم‌بیگی و حسن خوانساری بازیگران این فیلم هستند.

نمایی از فیلم تلویزیونی "تقاطع شب"

در خلاصه قصه "تقاطع شب" آمده است: محمدرضا و شقایق دو جوان تحصیلکرده به تازگی به عقد یکدیگر درآمده‌اند. آنها قصد دارند با پایان خدمت سربازی محمدرضا زندگی مشترک خود را شروع کنند. یکی از شب‌ها محمدرضا در زاهدان در حال گشت زدن در خیابان به همراه اکیپ نیروی انتظامی مورد حمله اشرار قرار می‌گیرد...

در فیلم حسن زارع، اکبر وارشا، سعید نورالهی و سیدجواد حسینی هم بازی کرده و سایر عوامل عبارتند از تصویربردار: یدالله صریحی، صدابردار: محمد حبیبی، طراح گریم: اشکان عسکری، تدوینگر: فرشاد محمدی، آهنگساز: کیوان ناظمین‌پور، طراح صحنه و لباس: حسن روحپروری، مدیر تولید: محسن محمدی، جلوه‌های ویژه: حسین طلابیگی و عکاس: محمدرضا جامعی.