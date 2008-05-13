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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۱۸

با خوابگاهها درهفته خوابگاهها/

آغاز ساخت دو خوابگاه دانشجویی از امروز در دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

آغاز ساخت دو خوابگاه دانشجویی از امروز در دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان از شروع ساخت دو خوابگاه دانشجویی نیمه کاره این دانشگاه خبر داد.

دکتر محمد امین فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: این دو خوابگاه دانشجویی پسرانه هستند که 700 نفر ظرفیت اسکان دارند و اعتبارات ساخت آن با حمایت ریاست جمهوری و وزارت علوم برای ارتقای پوشش خوابگاهی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان تامین شده است.

وی با یادآوری بهره برداری از دو خوابگاه دانشجویی در مهر ماه سال گذشته افزود: دو خوابگاه نیمه تمامی که ساخت آنها از امروز از سر گرفته شد سه سال با فقدان اعتبار مالی مواجه شده بودند.

امین فرد اضافه کرد: خوشبختانه با جلب حمایتهای ریاست جمهوری و وزارت علوم دیروز قرارداد ادامه ساخت آنها با پیمانکار نهایی شده و امروز نیز پیمانکار کار را شروع می کند.

رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان در خصوص پوشش خوابگاهی این دانشگاه نیز گفت: 100 درصد دانشجویان غیر بومی غیر دبیری روزانه که متقاضی خوابگاه هستند اسکان داده شده اند و بالغ بر 50 درصد دانشجویان دبیری و شبانه نیز پوشش خوابگاهی دارند.

محمد امین فرد افزود: دانشگاه تعهدی نسبت به اسکان دانشجویان شبانه و دبیری ندارد.

کد مطلب 682344

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