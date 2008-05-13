آغاز ساخت دو خوابگاه دانشجویی از امروز در دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

دکتر محمد امین فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: این دو خوابگاه دانشجویی پسرانه هستند که 700 نفر ظرفیت اسکان دارند و اعتبارات ساخت آن با حمایت ریاست جمهوری و وزارت علوم برای ارتقای پوشش خوابگاهی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان تامین شده است.

وی با یادآوری بهره برداری از دو خوابگاه دانشجویی در مهر ماه سال گذشته افزود: دو خوابگاه نیمه تمامی که ساخت آنها از امروز از سر گرفته شد سه سال با فقدان اعتبار مالی مواجه شده بودند.

امین فرد اضافه کرد: خوشبختانه با جلب حمایتهای ریاست جمهوری و وزارت علوم دیروز قرارداد ادامه ساخت آنها با پیمانکار نهایی شده و امروز نیز پیمانکار کار را شروع می کند.

رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان در خصوص پوشش خوابگاهی این دانشگاه نیز گفت: 100 درصد دانشجویان غیر بومی غیر دبیری روزانه که متقاضی خوابگاه هستند اسکان داده شده اند و بالغ بر 50 درصد دانشجویان دبیری و شبانه نیز پوشش خوابگاهی دارند.

محمد امین فرد افزود: دانشگاه تعهدی نسبت به اسکان دانشجویان شبانه و دبیری ندارد.