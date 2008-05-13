ایجاد فناوریهای جدید در شبکه / ضعف گردش مالی ICT در ایران

گردش مالی ICT در ایران نصف شرکت ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد سلیمانی امروز در شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران با بیان این مطلب به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخت و آن را ابزار مناسبی برای مبادلات پولی و مالی و کاهش شکاف میان مناطق محروم در حال توسعه و توسعه یافته ذکر کرد و افزود: در ایران وجود 60 هزار روستا، 120 هزار شهر، حدود 6 کلان شهر و گستردگی جغرافیایی و تنوع فرهنگی و اجتماعی باعث شده مشکلاتی ایجاد شود که این مشکلات تنها با اتکا به فناوری اطلاعات می تواند برطرف شود.

وی به اقدامات این وزارتخانه در خصوص گسترش ICT در کشور اشاره کرد و گفت: تاکنون توانسته ایم همه دانشگاههای بزرگ کشور را به شبکه اینترنت متصل کنیم. ضمن آنکه 6 هزار مدرسه نیز با همکاری این وزارتخانه به این شبکه متصل شده اند.

ایجاد فناوری های جدید در شبکه

سلیمانی دسترسی عمومی به شبکه، تامین نیروی انسانی و ایجاد فناوری های جدید در شبکه را از اولویت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ذکر کرد و ادامه داد: تا پایان سال برنامه چهارم باید ضریب نفوذ اینترنت 30 درصد جمعیت، ضریب نفوذ موبایل به 35 درصد جمعیت و ضریب نفوذ تلفن ثابت به 50 درصد می رسید که این امر محقق شده است.

وزیر ارتباطات در ادامه اصلاح قانون وزارتخانه، تهیه لایحه قانون در زمینه ارتباطات، گذر از نظام تک قطبی به نظام رقابتی را از جمله اقدامات گذشته این وزارتخانه دانست و افزود: در حال حاضر قانون تجارت الکترونیک تصویب شده و قانون جرایم الکترونیکی در حال تصویب است.

وی به حمایتهای این وزارتخانه از دانشگاهها پرداخت و اظهار داشت: تجهیز آزمایشگاهها و واگذاری طرحها و پروژه های بنیادی در زمینه ICT به دانشگاهها از جمله اولویتهای این وزارتخانه با دانشگاههاست. ضمن آنکه دانشجویان دوره دکتری و اعضای هیئت علمی می توانند از فرصت های مطالعاتی استفاده کنند.

اعزام 15 دانشجوی دوره دکتری برای تحصیل در ICT

وزیر ارتباطات و فناوری اظهار داشت: در سال 86-85 پانزده نفر از دانشجویان دوره دکتری برای تحصیل در زمینه ICT مورد تقاضای وزارتخانه به خارج از کشور اعزام شدند.

تدوین سیلابس درسی فناوری اطلاعات برای دانشگاهها

سلیمانی از تدوین سیلابس درسی در دانشگاهها خبر داد و ادامه داد: این وزارتخانه سیلابس درسی را در 6 بخش تدوین و در اختیار وزارت علوم قرار داده است و امیدواریم با تصویب و اجرایی شدن آن نیروی انسانی متخصص در این زمینه تربیت شوند.

وی با بیان اینکه امشب با حضور رئیس جمهور قرارداد 1180 میلیارد ریالی میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و 15 دانشگاه منعقد می شود، گفت: در دو سال گذشته نیز مبلغ 18.6 میلیارد ریال برای تجهیز آزمایشگاههای تخصصی در دانشگاهها اختصاص یافته است.