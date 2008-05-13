خشکسالی 850 میلیارد ریال به عرصه های طبیعی خراسان جنوبی خسارت زد

حبیب شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند اظهار داشت: خشکسالیهای اخیر باعث سبز نشدن بذرکاری ها و بذرپاشی ها و کاهش زادآوری گونه های گیاهی در جنگلهای خراسان جنوبی شده است.

وی افزود: خشکسالی باعث شد تا رویش گیاهان دارویی و صنعتی به شکل طبیعی در مراتع محقق نشود و برداشت محصولات فرعی مرتعی نیز با مشکل مواجه شود.

شریفی در خصوص سرمازدگی های سال گذشته بیان داشت: سرمازدگی اخیر به پارکهای جنگلی و خزانه های تولید نهال این استان خسارتهای جبران ناپذیری وارد کرده است به طوری که جمع برآورد این خسارتها بیش از 120میلیارد ریال است.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی از وجود یک میلیون و 520 هزار واحد دامی مازاد بر ظرفیت در مراتع این استان خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: این استان با بیش از شش میلیون هکتار عرصه های مرتعی، سالانه 625 هزار تن علوفه خشک تولید و توان تعلیف 1/3 میلیون واحد دامی را به مدت 10 ماه در سال دارد.

شریفی در خصوص طرحهای محوری در بخش مرتع و خشکسالی یادآور شد: اجرای پروژه های آبخیزداری، بیمه مراتع و دام و همچنین اجرای پروژه های اصلاح و احیای مراتع از جمله اقداماتی است که باید در جهت مبارزه با خشکسالی و بهبود وضعیت مراتع خراسان جنوبی انجام شود.

وی با بیان اینکه در سال جاری بخش دامی استان با کمبود 45 درصدی علوفه مواجه خواهد شد، اظهار داشت: خشکسالی بیش از 630 میلیارد ریال خسارت به بخش علوفه مراتع استان وارد کرده است.