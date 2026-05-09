۹ هزار بازدید از سطح بازار کالاهای اساسی لرستان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در خصوص وضعیت بازار، بر مبارزه قاطع با گرانفروشی و احتکار تأکید کرد.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵، علاوه بر تأمین و تولید، رصد بازار بهصورت جدی پیگیری شده و تاکنون بیش از ۹ هزار بازدید انجامگرفته است. در نتیجه این بازدیدها، واحدهای متخلفی که اقدام به گرانفروشی کرده بودند، توسط اداره کل تعزیرات حکومتی پلمب شدهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه شاهد بازاری آرام و باثبات در سطح استان هستیم، از مردم درخواست میشود تا در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی، علاوه بر اکیپهای نظارتی، به سامانه گزارشدهی اطلاع دهند.
صیادی، اطمینان داد: ذخایر کالاهای اساسی استان، مطمئن، مطلوب و سالم است.
نظر شما