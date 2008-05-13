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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۵۲

تولید فیلم در حوزه کودک نباید دچار روز مرگی شود

همدان - خبرگزاری مهر: استاندار همدان گفت: اگر تولید فیلم در حوزه کودک و نوجوان را جدی نگیریم دچار روزمرگی خواهیم شد و برای جلوگیری از این مهم باید سالانه حداقل پنج فیلم کودک در همدان تولید شود.

بهروز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه استان همدان آمادگی تولید ۵ هزار دقیقه فیلم پویا نمایی برای پخش در شبکه های سراسری را دارد، اظهار داشت: استان همدان آمادگی ایجاد صندوق یک میلیارد تومانی حمایت از تولید فیلم کودک را دارد که در صورت تصویب مبنی بر تأمین ۵۰ درصد اعتبار مورد نیاز توسط بنیاد سینمایی فارابی ۵۰ درصد دیگر از منابع استانی تأمین خواهد شد.

وی تصریح کرد: به بهانه گسترش کمی سینماها، باید برنامه خاصی برای نمایش فیلم در این سالن ها در نظر گرفته شود که در این راستا ۲۴ سالن نمایش در جشنواره بیست و دوم آماده خواهد شد.

مرادی خاطر نشان کرد: بسیاری از سالنهای نمایش فیلم، امسال در مراکز بخش های مختلف به بهره برداری می رسد.

وی همچنین برنامه های جنبی جشنواره را مورد توجه قرار دارد و افزود: اگر در برنامه های جذاب جانبی سرمایه گذاری نشود، فضای مورد توقع مردم کمرنگ می شود.

بیست و دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان یکم تا پنجم تیر ماه جاری در همدان برگزار می شود

کد مطلب 682365

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