کارگاه عکاسی پرتره و مستند اجتماعی در تبریز برگزار می شود

علی محرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: این کارگاه همزمان با برگزاری جشنواره بین المللی عکس انسجام اسلامی در تبریز برگزار می شود.

به گفته وی، برای برگزاری دوره های یاد شده از دو عکاس بنام بین المللی یکی از ایران و دیگری از کشور ترکیه دعوت به عمل آمده است.

محرمی با بیان اینکه کارگاه عکس مستند اجتماعی ساعت 16تا 18 روز سی و یکم اردیبهشت ماه در خانه فرهنگ تبریز برپا می شود، افزود: حسن سربخشیان عکاس مشهور تبریزی کشور برای تدریس این دوره یک روزه حضور خواهد داشت.

وی ادامه داد: دکتر اوکتای چولاک از اساتید برجسته عکاسی ترکیه نیز به عنوان مدرس دوره یک روزه عکاسی پرتره از ساعت 18 تا 20 همان روز در خانه فرهنگ تبریز حضور می یابد.

این مسئول در اداره امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه خاطرنشان کرد: حضور در این کلاسها رایگان بوده و علاقمندان می توانند برای ثبت نام به اداره کل ارشاد استان مراجعه نمایند.