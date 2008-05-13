موافقت مسئولان ورزشگاه آزادی با درخواست پرسپولیس / بازی سپاهان - صنعت نفت پخش نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین مشکلات تیم فوتبال پرسپولیس در جریان بازی مقابل برق شیراز تمرکز نداشتن بازیکنان این تیم بود. آنها در طول بازی نیم نگاهی به زمین مسابقه داشتند و نیمی از نگاه شان به اسکوربورد ورزشگاه بود که از نتیجه بازی سپاهان - صباباتری مطلع شوند.

درهمین راستا باشگاه پرسپولیس قصد دارد با درخواست از مسئولان ورزشگاه آزادی ترتیبی اتخاذ شود که در زمان رویارویی این تیم با صباباتری تهران، اسکوربورد ورزشگاه آزادی از پخش صحنه های مربوط به بازی سپاهان - صنعت نفت آبادان خودداری کند.

محبی مدیر روابط عمومی ورزشگاه آزادی در این خصوص گفت: مدیریت ورزشگاه آزادی هیچ مخالفتی با درخواست باشگاه پرسپولیس ندارد. ما طبق روال عادی بازی پرسپولیس را از اسکوربورد ورزشگاه پخش می کنیم اما در زمانی که تصویری از بازی سپاهان - صنعت نفت از طریق سیما به روی آنتن رفت آن قسمت از طریق اسکوربورد پخش نمی شود و به جای نتیجه بازی صباباتری - پرسپولیس نمایش داده خواهد شد.

البته این احتمال وجود دارد که حداقل در بازی فردا اسکوبورد ورزشگاه آزادی خاموش باشد تا سرخپوشان با تمرکز کافی به دیدار صباباتری بروند.