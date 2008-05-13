بازدید رئیس مرکز ملی اطلاعات یمن از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تفاهم نامه ای در دی ماه 1383 بین مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و مرکز ملی اطلاعات جمهوری یمن منعقد شد که بر اساس آن مقرر شد شاخه مرکز منطقه ای در آن کشور تأسیس شود.

وی افزود: این شاخه در خرداد ماه 1384 رسما با حضور مسئولان آموزش عالی، مقامات مرکز ملی اطلاعات و همکاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن افتتاح شد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ادامه داد: تفاهم نامه منعقده بین مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و مرکز ملی اطلاعات یمن که یکی از واحدهای نهاد ریاست جمهوری آن کشور است بندهای مختلف دارد که برای اجرایی کردن بعضی از مفاد تفاهم نامه از رئیس مرکز ملی اطلاعات یمن دعوت به عمل آمد که از 2 تا 6 خرداد ماه 1387 صورت خواهد گرفت.

دکتر مهراد اظهار داشت: با افتتاح شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در یمن و تأمین بخش مهمی از اطلاعات علمی و فنی مورد نیاز این کشور، آموزش عالی و تحقیقات علمی در آن کشور رونق بیشتری یافته است و به این ترتیب یکی از هدفهای مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری بر طبق اساسنامه آن که مصوب هیئت دولت است محقق شده است.

وی اضافه کرد: این بار برای اجرایی شدن بخشی دیگر از مفاد تفاهم نامه موفق خواهیم شد تا نقش علمی خود را در راستای سند چشم انداز، بیشتر در سطح کشورهای منطقه ایفا کنیم.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: علاوه بر مرکز ملی اطلاعات، شاخه مرکز منطقه ای در دانشگاه تشرین سوریه نیز تأسیس شده و فعال است.