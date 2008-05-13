تیم ملی والیبال صربستان فردا وارد ایران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال صربستان که را برای شرکت در پیکارهای المپیک 2008 چین آماده می شود، روز پنجشنبه نخستین دیدار تدارکاتی خود مقابل ملی پوشان کشورمان را ساعت 17 در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی انجام می دهد.

دومین دیدار تیم های ملی والیبال صربستان و ایران شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.

تیم ملی والیبال کشورمان که خود را برای شرکت در مسابقات گزینشی المپیک 2008 پکن آماده می کند، در ادامه برنامه های آماده سازی خود هفته آینده سه بازی تدارکاتی با تیم ملی مصر برگزار خواهد کرد.

تیم ملی والیبال ایران در رقابت های گزینشی المپیک با تیم های الجزایر، ژاپن، تایلند، آرژانتین، ایتالیا، کره جنوبی و استرالیا دیدار می کند. این مسابقات طی روزهای 11 تا 19 خردادماه در ژاپن برگزار خواهد شد.