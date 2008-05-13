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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۳۰

در تذکر آئین نامه‌ای اعلام شد:

انتقاد بزرگیان از رفتار غیرعرفی نمایندگان دولت باامضا کنندگان استیضاح

انتقاد بزرگیان از رفتار غیرعرفی نمایندگان دولت باامضا کنندگان استیضاح

نماینده سبزوار طی تذکری از حضور نمایندگان دولت در محل استقرار نمایندگان و برخوردهای غیر عرفی آنان نسبت به امضا کنندگان استیضاح وزیر بازرگانی انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بزرگیان نماینده سبزوار در جلسه علنی امروز مجلس در تذکر آئین نامه ای خود با استناد به ماده 4 آئین نامه داخلی اظهار داشت: طبق این ماده در دور ردیف اول مجلس رئیس جمهور، معاونان و مشاوران و اعضای شورای نگهبان و هیئت وزیران و معاونان امور مجلس و دیگر افراد مجاز خواهند نشست و افراد مذکور به هیچ وجه مجاز به نشستن در صندلی نمایندگان و یا تردد در محل استقرار نمایندگان نمی باشند.

وی همچنین با اشاره به بند 11 ماده 23 آئین نامه تصریح کرد: از صبح شاهد هستیم که برخی نمایندگان دولت بین صندلی های نمایندگان رفت و آمد می کنند و با یک رفتار غیرعرفی و بضعا ادبیات غیرعرفی و خارج ازنزاکت مجلس با نمایندگانی که استیضاح را امضا کردند برخورد می کنند و متاسفانه به گونه ای شده که بنده به عنوان یک نماینده احساس امنیت شغلی خود را با تهدیداتی که صورت می گیرد، از دست داده ام.

وی افزود: اگر لازم باشد مواردی را که به عنوان وعده و وعید داده می شود برای این امر افشا خواهم کرد.

بزرگیان خطاب به باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت تصریح کرد: اجازه دهید که مجلس عزت خود را حفظ کند و اجازه دهید نمایندگان بیش از این خوار نشوند و بتوانند برابر قانون از حق خود دفاع کنند.

باهنر پس از سخنان بزرگیان گفت: ما بارها خواهش کردیم دوستان که به مجلس تشریف می آورند جای خود بنشینند گاهی همکاران جای دولتی ها می نشینند و گاهی نمایندگان دولت در راهروها قدم می زنند که هر قدر رعایت شود و انضباط جلسه بهتر باشد قاعدتا کار ما نیز بهتر پیش می رود.

کد مطلب 682378

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