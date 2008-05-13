اسناد تاریخی کرمان به نمایش گذاشته شد

جهانگیر تشکری در گفتگو با مهر اظهار داشت: در این نمایشگاه 140 سند از مقطع تاریخی صفویه تا انقلاب اسلامی ایران وجود دارد که در این مجموعه اسناد، دو سند از دوران صفویه، اسناد دوره قاجار و اسناد دوران مشروطیت در استان کرمان قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: همزمان با برپایی این نمایشگاه 26 سند تاریخی استان کرمان بازنویسی و در ادارات استان کرمان در معرض دید عموم قرار گرفته است.

تشکری گفت: نمایشگاه اثار تاریخی استان کرمان تا پایان هفته جاری در محل مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب شرق برای بازدید عموم دایر است.

وی از امضاء تفاهم نامه با مراکز فرهنگی در جهت همکاری و ارائه خدمات متقابل فرهنگی و تاریخی در سال جاری خبر داد.

