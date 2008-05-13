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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۱۳

اسناد تاریخی کرمان به نمایش گذاشته شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب شرق از برگزاری نمایشگاه اسناد تاریخی از دوران صفویه تا پیروزی انقلاب در کرمان خبر داد.

جهانگیر تشکری در گفتگو با مهر اظهار داشت: در این نمایشگاه 140 سند از مقطع تاریخی صفویه تا انقلاب اسلامی ایران وجود دارد که در این مجموعه اسناد، دو سند از دوران صفویه، اسناد دوره قاجار و اسناد دوران مشروطیت در استان کرمان قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: همزمان با برپایی این نمایشگاه 26 سند تاریخی استان کرمان بازنویسی و در ادارات استان کرمان در معرض دید عموم قرار گرفته است.

تشکری گفت: نمایشگاه اثار تاریخی استان کرمان تا پایان هفته جاری در محل مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب شرق برای بازدید عموم دایر است.

وی از امضاء تفاهم نامه با مراکز فرهنگی در جهت همکاری و ارائه خدمات متقابل فرهنگی و تاریخی در سال جاری خبر داد.

کد مطلب 682388

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