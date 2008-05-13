دانش آموزان انگلیسی کارنامه آنلاین دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت انگلیس در راستای اهداف حمایت از ارتباطات میان خانه و مدرسه اعلام کرد که از سال جاری برنامه آزمایشی ارائه کارنامه آنلاین را اجرا می کند.

در این پروژه، دانش آموز می توانند روی پست شخصی خود در اینترنت رفتار و نمره انضباط، نمره های درسی و غیبت از کلاس درس را حتی به صورت روزانه دریافت کنند.

این پست شخصی دانش آموزان با هدف نزدیکی بیشتر خانه و مدرسه، برای والدین نیز قابل مشاهده است.

براساس گزارش وب نیوز، این طرح که به زودی مراحل آزمایشی خود را آغاز می کند از سال 2010 باید برای تمام دانش آموزان انگلیسی مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان اجرا شود و از سال 2012 نیز در سطح دبستان خدمات خود را عرضه کند.