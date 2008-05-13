جشنواره ملی فناوری در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مسعود سلطانی دبیر جشنواره گفت: هدف از برگزاری جشنواره ملی فناوری که به مناسبت "سال نوآوری و شکوفایی" در سطح ملی و بین المللی برگزار می شود، تقدیر از صاحبان برترین فناوری های کشور در قالب اعطای جایزه ملی فناوری است.

همچنین همزمان با این برنامه، چهارمین نشست تبادل فناوری با موضوع تخصصی فناوری های مطرح در صنعت خودرو توسط پارک فناوری پردیس و با همکاری وزارت صنایع و معادن، دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری، شرکتهای بزرگ خودروساز و دیگر نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط برگزار خواهد شد.

معرفی آخرین یافته های فناوری در زمینه فناوری های صنعت خودرو، ایجاد امکان مذاکره رو در رو برای خرید و فروش فناوری، تعامل بیش از پیش مراکزصنعتی با مراکز تحقیقاتی سراسر کشور و نیز ایجاد انگیزه برای محققین و پژوهشگران با اعطای جایزه ملی فناوری به بهترین فناوریهای عرضه شده در نشست تبادل فناوری از دیگر اهداف و برنامه های این جشنواره ملی به شمار می روند.

علاقه مندان برای معرفی طرح های فناور خود به این جشنواره و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت www.techforum.ir مراجعه و یا با دبیرخانه نشست به شماره تلفن 2250225-0221 تماس حاصل کنند.