به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن بشیر دبیر همایش با اشاره به جایگاه ارتباطات اسلامی - ایرانی در پیشبرد اهداف آموزشی ، پژوهشی ، بالندگی و شکوفایی یادآور شد: شرکت وسیع تمام دانشگاهها و دانشکده های ارتباطات در این همایش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بشیر افزود: امیدواریم هر ساله دانشجویان، اساتید و پژوهشگران حوزه رسانه و ارتباطات به مناسبت این روز(ارتباطات- 27 اردیبهشت) کنار هم جمع شده و ضمن تبادل نظر و طرح دیدگاههای مختلف در این زمینه نسبت به ایجاد بستر مناسب برای تحول مطلوب در این عرصه اقدام کنند.

وی اشاره کرد برنامه های این همایش علاوه بر سخنرانی، میزگرد رؤسای گروههای ارتباطات از دانشکده های مختلف به همراه پرسش و پاسخ نیز برگزار خواهد شد.

وی ازدانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده صدا وسیما، دانشگاه امام صادق (ع) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و علوم تحقیقات ، دانشکده خبر و دانشگاه سوره جهت مشارکت و همراهی در این برنامه قرآنی و از مشارکت صمیمانه فرهنگسرای رسانه در برگزاری این مراسم تقدیر کرد.