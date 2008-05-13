شناسایی 100 هزار معتاد در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سردارعلی روستایی پیش از ظهر امروزدر نشست هم اندیشی اتاق فکر اعتیاد همدان گفت: ساختار ترکیبی اتاق فکر متشکل از نمایندگان دستگاه های دولتی در بحث اعتیاد و مواد مخدر، رسانه های گروهی و تشکل هایی است که در راستای مبارزه با معضل خانمان سوز اعتیاد چاره اندیشی می کنند.

وی با بیان ایران در بحث درمانی در حوزه متادون ترابی رتبه دوم را داراست، اظهار داشت: در استان همدان 14 تشکل در زمینه مبارزه با اعتیاد فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: در نشستهای اتاق فکر شاخصهای فرهنگی استان حضور دارند و مشارکت در بحثها و نظر خواهی و ارائه راهکارها از اهداف این برنامه است.

سردار روستایی گفت: کشورهای پاکستان و افغانستان به دلیل همسایه بودن با ایران یکی از بزرگترین معضلات به شمار می روند که در سال گذشته بین 6 تا 8 هزار تن مواد مخدر تولید کرده اند که پیش بینی می شود این رقم در سال 2008 به 12 هزار تن برسد که قطعا پس زلزله این تولیدات به کشور ما هم خواهد رسید.

وی اظهار داشت: اعتبارات دستگاه های مسئول در زمینه پیشگیری از مصرف مواد مخدر در سال جاری نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی استان همدان یاد آور شد: استان همدان جز 10 استان آلوده کشور به مواد مخدر است که باید برای جلوگیری از روند صعودی آمار معتادان تلاش کرد.