دسفرال خوراکی بر اساس نیاز تالاسمی ها تولید و عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد اطلاع رسانی شرکت دارویی اسوه اعلام کرد: دسفرال خوراکی همچنان بر اساس نیاز بیماران تالاسمی، تولید و به بازار عرضه می شود.

بر اساس این گزارش، از شهریور 86، تولید انبوه این دارو در شرکت داروسازی اسوه آغاز و به بازار عرضه شد و همچنان نیز پرتوان فعالیت خود را ادامه می دهد.

این گزارش تاکید می کند که محققان و متخصصان داروسازی داخل کشور، ضمن دقت نظر بر روند درمان بیماران تالاسمی در کشور، معتقدند این داروی خوراکی که جایگزین مناسبی برای دسفرال تزریقی است، می تواند از درد و رنج بیماران کاسته و در رفع مشکلات درمان آنان که در تزریق دارو افزایش می یابد، موثر باشد.

کشور ایران با ساختن ماده موثر و تولید داروی "دفراسیروکس" با نام اختصاصی اسورال، دومین تولید کننده این دارو در دنیا محسوب می شود.

داروی خوراکی اسورال که با نوع خارجی آن قابل رقابت است، برای تسهیل دفع آهن در بیماران تالاسمی و به شکل خوراکی (یک بار در روز) مصرف می شود.

هم اکنون حدود 25 هزار بیمار تالاسمی در کشور زندگی می کنند که می توانند از داروی جدید خوراکی اسورال، تحت پوشش برنامه های وزارت بهداشت استفاده کنند.