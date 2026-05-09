حجتالاسلام محمد حسین روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: 69 شب است که مردم در میدان برای تجدید بیعت با رهبر انقلاب و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران حاضر شدهاند.
وی افزود: برای ظهور امام زمان(عج) باید زمینه آن فراهم شود که براساس آیات و روایات انتظار فرج بالاترین اعمال دانسته شده و این انتظار بهمعنای حرکت در این مسیر و ایستادگی در مقابل ظلم و بیعدالتی است.
دبیر جبهه فرهنگی اردستان خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب در پیامی فرمودند که تا پیروزی نهایی همه مردم در میدان حضور داشته باشند که این حضور قوتبخش بوده و جهت میدهد همچنین تاثیرگذار است.
روحانی تصریح کرد: همبستگی، همدلی و اتحاد ملت ایران مشت محکمی بر دهان منافقان خواهد زد، این که اینروزها دیپلماسی و پیشروی ایران با مذاکره در برجام تفاوت دارد بهدلیل حضور مردم در میدان است و فراموش نشود که این حضور زمینهساز ظهور خواهد بود.
وی بیان کرد: دشمن در شبکههای رسانهای خود محتواهای متعددی در راستای اینکه کانون خانواده را از بین برده و بیعفتی را رواج دهد، تولید کرده و این دسیسه دشمن بوده چرا که ایمان مردم را نشانه گرفته است.
مسئول امور مساجد اردستان ادامه داد: دشمن بهدنبال این است که باورها، صبر و استقامت ملت ایران را نشانه گیرد و به همین دلیل است که از تمام ابزارهای خود جهت ترویج بیحیایی، شبههافکنی، مشکلات اقتصادی و تخریب شخصیت استفاده میکنند.
روحانی اضافه کرد: همین که ملت هرشب با حضور در میادین ندای الله اکبر سر میدهند نشان دهنده این بوده که خدای ملت ایران بزرگ مرتبه و قویتر از دشمنان یعنی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی است و دست خدا همراه ملت ایران قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب نسبت به خواندن دعای چهاردهم صحیفه سجادیه، سوره فتح و نظایر آن سفارش میکردند چرا که اثر اینها از موشکها بیشتر است.
دبیر جبهه فرهنگی اردستان تصریح کرد: در چهل روزه جنگ رمضان ملت ایران در شهرهای مختلف کشور حتی در هنگام حمله موشکی دشمنان نیز در میدان بودند و این نشان دهنده این است که مردم ایران پای کار انقلاب ایستادهاند.
روحانی تاکید کرد: یکی از چیزهایی که باعث میشود ایمان مردم را نشانه بگیرد ایجاد فقر است، مسوولان کشوری ببینند که دشمنان داخلی و خارجی ایمان مردم را هدف گرفتهاند بنابراین این گرانیها، تورم و بیثباتی اقتصادی دسیسه دشمن خواهد بود.
مسئول امور مساجد اردستان یادآور شد: ملت ایران پای کار نظام ایستادهاند اما وظیفه شرعی مسوولان مربوطه است که جلوی گرانیها را بگیرند؛ امام فرمود که مردم خیابان را رها نکنند و این فریادهای مردم ایجاد هراس در دل دشمن میکند.
