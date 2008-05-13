برنامه های چهارمین کنگره سراسری جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شاکری در پایان نشست هفتگی شورای مرکزی این جمعیت اظهار داشت: در کنگره چهارم جمعیت ایثارگران از سران سه قوه، شورای مرکزی احزاب و گروه های سیاسی و شخصیت ها ونخبگان عرصه سیاسی دعوت به عمل آمده است.

وی اضافه کرد: کنگره چهارم جمعیت ایثارگران در چارچوب گفتمان اصولگرایی با هدف بررسی شش شاخص عقلانیت، اعتدال، صداقت، نوآوری، کارآمدی و اعتماد تشکیل می شود که درکمیته ها و کمیسون های کارشناسی، این موضوعات را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهیم.

وی افزود: درکنگره چهارم جمعیت ایثارگران،اعضای شورای مرکزی جدید انتخاب خواهند شد. براساس اساسنامه 9 عضو هیئت موسس عضو شورای مرکزی خواهند بود و 16 نفر دیگر توسط اعضای جمعیت ایثارگران در کنگره انتخاب خواهند شد.

شاکری خاطر نشان کرد: تحلیل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از وضع موجود و گذشته و همچنین پیش بینی و ارزیابی آینده تحولات سیاسی، اجتماعی کشور در قالب نطق دبیر کل جمعیت و بیانیه پایانی منعکس خواهد شد.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش اصولگرایان برای تشکیل مجلسی کارآمدتر از مجلس گذشته و برگزاری جلسات مختلف در این خصوص گفت: مجلس هشتم باید بداند که دوره 4 ساله خدمت به سرعت سپری می شود و لذا فرصت خدمت بسیار زودگذر است بنابراین باید به تعیین اولویت های مجلس هشتم به عنوان یک کار اساسی بپردازیم.

وی افزود: با توجه به اینکه کادراصلی اداره کننده مجلس هشتم بار دیگر با رای قاطع ملت در مجلس هشتم نیز افتخار خدمت دارند و نیز بهره گیری از تجارب گذشته که نمونه آن ابتکار مناسب دکتر حداد عادل در برگزاری نشست های مختلف بود باید ترتیبی اتخاذ شود که امور داخلی مجلس در کوتاهترین زمان سامان بیشتری یابد.

وی در خصوص تحولات لبنان گفت: اقدامات حزب الله موجب شد تا فتنه انگیزی های رژیم صهیونیستی و آمریکا در این کشور ناکام بماند و متاسفانه دخالت های آمریکا و برخی کشورهای غربی در لبنان و همکاری برخی گروه ها مانند فواد سنیوره هزینه های سنگینی را متوجه لبنان کرده است.

شاکری افزود: آمریکا از هیچ تلاشی برای از میان برداشتن جنبش مقاومت حزب الله فروگذار نکرده اما جریان تحولات بر عکس رخ داد و اکنون حزب الله به عنوان جریانی گسترده با تاثیر گذاری بالا در لبنان و منطقه در حال رشد و بالندگی است.