برگزاری همایش بررسی ابعاد روان شناختی و جامعه شناختی طرح امنیت اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش علمی - تخصصی بررسی ابعاد جامعه شناختی و روان شناختی طرح امنیت اجتماعی توسط دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی تهران و پلیس امنیت ناجا با حضور 300 تن از اعضا هیئت علمی دانشگاه ها ، روسای دفاتر تحقیقاتی سطح تهران و استانها، مسئولین و فرماندهان کشوری و لشگری، معاونین ستاد فرماندهی تهران بزرگ برگزار می شود.

سردار ساجدی نیا جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، هدف از برگزاری همایش را شناخت مبانی و ابعاد روانشناختی طرح امنیت اجتماعی، بستر سازی برای بهره گیری از یافته های نوین روانشناسی و جامعه شناسی در طرح مختلف طرح امنیت اجتماعی و معرفی الگوی بهینه رفتار اجتماعی ذکر کرد.

وی گفت: این همایش با محورهای ابعاد روان شناختی ، ابعاد جامعه شناختی و ابعاد امنیتی - انتظامی طرح امنیت اجتماعی برگزار می شود.

وی افزود: یکی از ماموریت های بنیادی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزایش تراز امنیت و آسایش اجتماعی و روانی شهروندان است بر همین اساس طرح امنیت اجتماعی با هدف از میان راندن عوامل مخل امنیت و آسایش شهروندان، کاهش دامنه و میزان وقوع کج روی ها ، انحرافات و جرایم اجتماعی، پیشگیری از وقوع کنش های ناهنجار در جامعه و افزایش احساس نشاط، آرامش و سلامت روانی شهروندان در حال اجرا است.

ساجدی نیا در پایان گفت: تعداد 135 مقاله به دبیرخانه رسیده که از این تعداد حدود 35 مقاله به صورت کتابچه و 7 مقاله به صورت سخنرانی در روز همایش ارائه می شود و همچنین از برنامه جانبی همایش برگزاری نمایشگاهی با موضوع دستاوردهای اجرای طرح امنیت اجتماعی می باشد.