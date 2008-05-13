فرهنگ نوعدوستی باید در بین مردم تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حمید ره ‌انجام پیش از ظهر امروز در همایش ایمنی در برابر زلزله با تاکید بر حمایت از فعالیتهای جوانان در عرصه‌ های مختلف اظهار داشت: جمعیت هلال ‌احمر سمبل و نماد خدمت به مردم است و باید ضمن تقویت توانمندی ‌ها از محرومان و نیازمندان دستگیری کرد.

وی افزود: در حال حاضر 5/2 میلیون نفر در کشور عضو جمعیت هلال ‌احمر هستند که بیش از 50 درصد آنها را جوانان تشکیل می‌دهند.

وی از عضویت 186 کشور در نهضت بین‌المللی صلیب سرخ خبر داد و با بیان اینکه آموزشهای همگانی از فعالیتهای جمعیت هلال‌احمر است، اظهار داشت: کمک به مجروحان حوادث غیرمترقبه نیازمند مهیا کردن امکانات بیشتری است و تامین امکانات نیز حمایت مالی را نیاز دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال ‌احمر استان همدان با مثبت ارزیابی کردن عملکرد جمعیت هلال‌ احمر در ایام نوروز تصریح کرد: در ایام نوروز 72 حادثه توسط امدادگران جمعیت هلال‌احمر امدادرسانی شد و پایگاه‌های جمعیت نیز در این مدت در آماده ‌باش کامل بودند.

حمید ره‌ انجام با ابراز خرسندی از انگیزه بالای جوانان جمعیت در زمینه کمک به نیازمندان، یادآور شد: باید بستر مناسب برای فعالیت بیشتر جوانان مهیا شود.

ره‌انجام اجرای طرح مهر محرم را از برنامه‌های موفق سازمان جمعیت هلال‌احمر عنوان کرد و اظهار داشت: این طرح در 210 روستای استان همدان به اجرا در آمد.

وی تشویق جوانان به عضویت در هلال‌احمر و آموزش به این افراد را از اولویت‌های سال جاری عنوان کرد و با تاکید بر تحقق شعار هر خانواده یک امدادگر تصریح کرد: جمعیت هلال‌احمر باید تقویت جوانان را در اولویت قرار دهد.