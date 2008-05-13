هشت میلیارد ریال از اعتبارات استانی به آرامگاه فردوسی اختصاص یافت

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، ابوالفضل مکرمی ‌فر ظهر امروز در آستانه روز ملی بزرگداشت حکیم ابولقاسم فردوسی درجمع خبرنگاران افزود: شهر تاریخی توس به لحاظ قدمت تاریخی و فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است اما ارائه خدمات شهری آن با مشکلاتی روبرو است.

وی اظهار داشت: شهر تاریخی توس ‪ ۳۶۰‬هکتار و آرامگاه فردوسی ‪ ۲۰‬هکتار است و با ارائه خدمات زیباسازی به آرامگاه شرایط آسایش بازدیدکنندگان به وجود می آید.

مکرمی ‌فرتصریح کرد: در این خصوص هشت میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی جهت ایجاد تاسیسات برای آرامگاه فردوسی در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان‌رضوی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با ارائه پیشنهادی مبنی بر ارائه خدمات زیباسازی به آرامگاه به تاریخی بودن منطقه صدمه‌ای وارد نشود .