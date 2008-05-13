60 مقام بلندپایه جهان،سالروز آوارگی ملت فلسطین را به صهیونیستها تبریک می گویند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الخلیج، انتظار می رود 60 تن از روسای جمهوری کشورها و شخصیتهای برجسته ای از برخی کشورهای جهان،هفته جاری به بیت المقدس اشغالی بروند تا در مراسم شصتمین سالروز غصب فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی شرکت کنند.

جرج بوش از جمله مقامها است که برای اعلام حمایت مجدد از رژیم غاصب صهیونیستی در شصتمین سال اشغال سرزمین فلسطین به قدس اشغالی می رود.

"رابرت فیکو" نخست وزیر اسلواکی و " فرانک جییورکسانی" همتای مجارستانی وی و همچنین "میخل آنخل موراتینوس" وزیر امورخارجه اسپانیا هم دراین مراسم شرکت خواهند کرد.

"میخائیل گورباچف" آخرین رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی سابق، "واتسلاو هاول" رئیس جمهوری سابق جمهوری چک، "هنری کیسینجر" وزیر امورخارجه اسبق آمریکا و "یوشکا فیشر" وزیرامور خارجه سابق آلمان و "جان پیر رافارن" نخست وزیر سابق فرانسه نیز از دیگر شخصیتهایی هستند که در مراسم شصتمین سال تاسیس رژیم صهیونیستی شرکت می کنند.