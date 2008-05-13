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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۵۸

42 درصد کلاسهای درس استان فارس غیر استاندارد هستند

42 درصد کلاسهای درس استان فارس غیر استاندارد هستند

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل نوسازی مدارس استان فارس گفت: از مجموع 39 هزار باب کلاس درس این استان حدود 42 درصد غیر استاندارد است.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد دست نیان ظهر امروز در نشستی خبری ضمن تشریح وضعیت کلاسهای درس استان فارس گفت: هم اکنون شش هزار کلاس درس تخریبی در سطح استان وجود دارد که قابلیت مقاوم سازی ندارند.

وی تصریح کرد: از کل کلاسهای درس تاکنون 650باب کلاس درس درسطح استان بازسازی شده، یک هزار و 50 باب در حال بازسازی است و 600باب نیز در آستانه بازسازی قرار دارد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمکهای خیرین مدرسه ساز طی این مدت گفت: خیرین پارسال 65میلیارد ریال در بحث مدرسه سازی استان تعهد کردند که 75 درصد آن محقق شده و امسال نیز افزایش تعهد 20 درصدی از سوی خیرین پیش بینی شده است.

دست نیان همچنین با اشاره به کمک های سفر مقام معظم رهبری به استان فارس گفت: از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری بالغ بر 80میلیارد ریال اعتبار در امر مدرسه سازی تخصیص یافت.

وی ادامه داد: همچنین ازمحل اعتبارات سفر، چهار هنرستان فنی و حرفه ای و کار و دانش، پنج کانون پرورش فکری کودکان، 10 کانکس قابل جابه به جایی برای عشایر سایر و دو مدرسه شبانه روزی احداث می شود.

کد مطلب 682441

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