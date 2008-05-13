42 درصد کلاسهای درس استان فارس غیر استاندارد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد دست نیان ظهر امروز در نشستی خبری ضمن تشریح وضعیت کلاسهای درس استان فارس گفت: هم اکنون شش هزار کلاس درس تخریبی در سطح استان وجود دارد که قابلیت مقاوم سازی ندارند.

وی تصریح کرد: از کل کلاسهای درس تاکنون 650باب کلاس درس درسطح استان بازسازی شده، یک هزار و 50 باب در حال بازسازی است و 600باب نیز در آستانه بازسازی قرار دارد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمکهای خیرین مدرسه ساز طی این مدت گفت: خیرین پارسال 65میلیارد ریال در بحث مدرسه سازی استان تعهد کردند که 75 درصد آن محقق شده و امسال نیز افزایش تعهد 20 درصدی از سوی خیرین پیش بینی شده است.

دست نیان همچنین با اشاره به کمک های سفر مقام معظم رهبری به استان فارس گفت: از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری بالغ بر 80میلیارد ریال اعتبار در امر مدرسه سازی تخصیص یافت.

وی ادامه داد: همچنین ازمحل اعتبارات سفر، چهار هنرستان فنی و حرفه ای و کار و دانش، پنج کانون پرورش فکری کودکان، 10 کانکس قابل جابه به جایی برای عشایر سایر و دو مدرسه شبانه روزی احداث می شود.