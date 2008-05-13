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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۴۸

مجموعه "شکوه مقاومت" در صبا تولید می‌شود

مجموعه "شکوه مقاومت" در صبا تولید می‌شود

مجموعه انیمیشن 13 قسمتی "شکوه مقاومت" به تهیه‌کنندگی مرکز فرهنگی صبا مراحل تولید را سپری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی صبا اعلام کرد گروهی از کارگردانان این مجموعه را در 13 قسمت 15 دقیقه‌ای با تکنیک دوبعدی می‌سازند. "شکوه مقاومت" با دستمایه قرار دادن جنگ 33 روزه لبنان و پیروزی قاطع حزب‌الله تولید می‌شود.

این مجموعه داستان تعدادی از کودکان و نوجوانان لبنانی را روایت می‌کند که برای شرکت در یک جشنواره تئاتر دانش‌آموزی عازم یکی از شهرهای جنوبی لبنان می‌شوند و در رویارویی با نیروهای اسرائیلی شجاعانه به مقابله با آنان می‌پردازند.

عوامل پروژه انیمیشن "شکوه مقاومت" عبارتند از مجری طرح: مصطفی منتظری، نویسندگان: سینا وزیری، آسا سالیانی و بازنویسی فیلمنامه: علیرضا فرمانی.

کد مطلب 682442

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