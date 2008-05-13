ایران صادرات نفت را کاهش نداده است

به گزارش خبرنگار مهر علی کردان امروز در دهمین همایش مدیران ارشد صنعت نفت با بیان اینکه کاهش تولید نفت در این فصل سال کاملا طبیعی است اظهار داشت: کاهش فصلی در سالهای گذشته هم وجود داشته که این رقم بسیار ناچیز و کاملا طبیعی است.

به گفته قائم مقام وزیر نفت باید منبعی که این خبر را منتشر کرده مشخص شود اما به طور کلی چنین چیزی صحت ندارد.

وی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر تاثیر خبر کاهش صادرات نفت ایران در بازار بین المللی نفت خاطرنشان کرد: هر مسئله ای می تواند در بازار نفت تنش ایجاد کند، همانطور که در حال حاضر رکود اقتصادی آمریکا، تحولات لبنان و سوریه و مسائل دیگر در بازار نفت تاثیرگذار هستند.

کردان با بیان اینکه سیاستهای وزارتخانه از سوی وزیر تعیین می شود تاکید کرد: ماموریت و وظایف بنده را شخص وزیر مشخص می کند.

وی درباره شرح وظایف قائم مقام تاکید کرد: فکر نمی کنیم نیازی به اعلام عمومی این موضوع باشد.

کردان همچنین درباره پروژه خط لوله صلح توضیح داد: در حال حاضر نمایندگان وزارت نفت هر سه کشور تا حدودی به تفاهم رسیده اند اما در زمان عقد قرار داد بین نمایندگان سه کشور تغییراتی از سوی ایران و هند در برخی از نقاط قرارداد صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: قرارداد این پروژه هنوز امضا نشده و این تفاهم بین وزارتخانه های سه کشور است.