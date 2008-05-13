نوآوریهای ایدئالیسم در دوگانگی ذهن و عین

هم‌سان‌گرایی و شبه‌علیت‌گرایی ابراز می‌کنند که این عبارت ما که اذهان و ابدان ما به صورت علّی به هم مرتطبند یک خطاست. ذهن‌تان را به‌گونه‌ای سامان می‌دهید که حرکتی داشته باشید و بالاخره این حرکت را صورت می‌دهید. به نظر می‌رسد که این تصمیم شماست که حرکت‌تان را به وجود می‌آورد. اما مطلب از این قرار نیست – و اگر این‌گونه باشد فقط بدان جهت است که خدا تضمین کرده که شما حرکت کنید. جزیی از جهان که شما در آن کاری را صورت می‌دهید به‌تبع از جزیی از جهان است که در آن تصمیم می‌گیرید کاری صورت دهید.

فرض کنید ما فراتر از این برویم و تصریح کنیم که نه تنها بیان اینکه تعاملی علّی میان بدن – ذهن وجود دارد یک خطاست که جهان مادی خود یک مغالطه است! تجربیاتی داریم که باید به عنوان تجربیات اشیای مادی و پدیده‌هایی که خارج از اذهان‌مان وجود دارند شرح دهیم اما اینها در اساس چیزی جز بسط و شرح رویاها و توهمها نیستند. فعالیتهای روزمره البته از کمبود ویژگی خیال‌گونۀ رویاها در رنجند اما این امر در واقع بدان جهت است که تجربیات روزمره مدون‌تر، منضبط‌تر و غیرقابل چشم‌پوشی هستند.

بر طبق دیدگاهی از این نوع "ایده‌آلیسم" ، جهان فقط از اذهان و محتویات آنها تشکیل شده است. در وجه متفاوتی از ایدئالیسم، یعنی خودباوری جهان صرفاً یک ذهن واحد – ذهن شما – و محتویات آن است. هیچ شیئ یا پدیدۀ مادی غیرذهنی وجود ندارد و بنابراین تعاملهای علّی میان اذهان و اشیای مادی وابسته به ذهن، نگرانی‌ای به وجود نمی‌آورند.

هم‌چنین هیچ هم‌سان‌گرایی رمزآمیزی میان گستره‌های ذهنی و مادی مستقل موجود نیست. ما نظم و ترتیبی را که در تجربیات‌مان می‌یابیم تبیین می‌کنیم و این کار البته با ارجاع به نظم و ترتیب مادی صورت نمی‌گیرد بلکه با ارجاع به طبیعت ناب اذهان انجام می‌پذیرد یا به‌وسیلۀ فرض اینکه این نظم به‌وسیلۀ خدای خیرخواه؛ کسی که مواظب است ایده‌های ما با نظم و ترتیب رخ دهند و پدیده‌های قابل پیش‌بینی باشند صورت می‌گیرد.فیلسوف ایرلندی اسقف کلیسای انگلستان جورج برکلی (1753 – 1685) معروف‌ترین طرفدار این دیدگاه اخیر است.

ایده‌آلیسم مزیت حفظ پدیده‌ها را داراست. اگر ایده‌آلیسم درست باشد تجربیات ما از جهان به هیچ وجه تفاوتی با اشیای مادی که جهان را پر کرده‌اند ندارند. ایده‌آلیسم اشاره به این نکته ندارد که هر چیزی که بر ما آشکار می‌شود شیء مادی ممتد و ثابتی است و بر فضای روح‌گونه قرار دارد. برعکس ما تجربیاتی مانند اشیای ممتد ثابت و گستره‌های مکانی درست نظیر هنگامی‌‍‌که خواب می‌بینیم واجد هستیم.

فرض کنید در صدد برمی‌آیید تا ایده‌آلیسم را با تأیید تجربیاتی که در نظر گرفته می‌شوند تا وجود اجسام مادی مستقل از ذهن را اثبات کنند رد نمایید. این تجربیات ممکن است خام باشند. هنگامی‌که فردی لگدی به سنگی می‌زند و بیان می‌کند: " بدین وسیله برکلی را رد می‌کنم – یا پیچیده باشد – به طور مثال هنگامی‌که آشکارسازهایی گران‌بها به کار برده می‌شوند تا ذرات مادی را که علم به ما می‌گوید ذره‌های ساختاری واقعیت مستقل از ذهن هستند آشکار کنند.

یک ایده‌آلیست اذعان می‌کند که آزمایش مستلزم تنظیم موضوعات به طریقی است که مشاهدات مشخصی را به وجود آورد. لگد زدن شما به سنگ، شاهد مشاهدتی از نوعی کاملاً آشکار برای اینکه آن سنگ وجود دارد مهیا می‌کند. مشاهدۀ دانشمندی از نوعی خاص از لکۀ در محفظه‌ای سیاه بیشتر مشاهده‌ای غیرمستقیم به حساب می‌آید مبنی بر این‌که ذرۀ الفا از محفظه گذشته است.

با این همه مشاهدات، تجربیات آگاهانه هستند و ما را فراتر از ذهن رهنمون نمی‌سازند. علاوه بر این ابزار تجربه کردن ما – سنگ¬ها، محفظه‌های سیاه و نظایر آنها – اگر این ایده‌آلیست بر حق باشد – کمترذهنی است. یک سنگ یا محفظۀ سیاه چه تفاوتی با دیدن آن از طریق خاص؛ حس آن به طریقی مشخص ، شنیدنش و نظایر آن داراست؟ اما دیدنها، شنیدنها چیزی جز حالات حسی نیستند. از این رو این ایده‌آلیست نتیجه می‌گیرد که تجربه نمی‌تواند برای ما مبانی‌ای برای اشاره به چیزی غیرذهنی فراهم کند.