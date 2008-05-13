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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۲۰

عدم نظارت کافی مانع ایجاد اشتغال واقعی در جامعه است

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره بازرسی خراسان جنوبی یکی از دلایل اجرا نشدن طرحها و عدم ایجاد اشتغال واقعی را عدم نظارت کافی بر هزینه کرد اعتبارات دریافتی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عباس فرزادنیا ظهر امروز در جریان بازدید استاندار خراسان جنوبی از اداره کل بازرسی این استان در تشریح نتایج بررسی اعطاء ‌تسهیلات به طرحها و بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده اظهار داشت: به منظور تحقق اهداف دولت در راستای اعطاء تسهیلات، نظارت بر اشتغال ایجاد شده و تحقق پایداری آن، جلوگیری از پرداخت تسهیلات مجدد در طرحهای مشابه و سوء استفاده از تسهیلات پیشنهاد شد وزارت کار و امور اجتماعی اقدامات لازم را جهت تکمیل و کاربردی تر نمودن سیستم اطلاعاتی یک ‌پارچه فیمابین دستگاههای متولی، بانکهای عامل، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان کار و امور اجتماعی جهت ثبت مشخصات طرح، روند پیشرفت، مشخصات نیروهای انسانی و دیگر اطلاعات مورد نیاز که هدایت تسهیلات را به سمت اشتغال محقق می نماید را به عمل آورد.

وی افزود: از آنجا که در آئین نامه‌ ها و دستورالعملها صادره درباره طرحهای زودبازده، ساز و کاری کلی جهت نظارت بر هزینه کرد اعتبارات طرحها در نظر گرفته شده است لذا به منظور دسترسی آسان ناظرین دستگاههای متولی، کارگروه اشتغال و بانکها بر مراحل هزینه کرد تسهیلات اخذ شده توسط متقاضیان پیشنهاد شد اشخاص حقوقی از جمله شرکتهای تعاونی، خدماتی و واحدهای تولیدی بهره بردار و اشخاص حقیقی استفاده کننده از تسهیلات بالای 500 میلیون ریال بنحو مقتضی به داشتن دفاتر قانونی حسابداری ملزم شدند. 

فرزادنیا اظهار داشت: جهت قانونی کردن رویه پرداخت فوق العاده ویژه فرهنگیان، مراتب به نحو مقتضی به دولت ابلاغ شد و با تصویب اعضاء هیئت دولت محدودیت سقف 65درصد طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان حذف شد.

در ادامه استاندار خراسان جنوبی ضمن تشکر از اقدامات مفید و اثر بخش بازرسان و کارشناسان اداره کل بازرسی اظهار داشت: اگر نظارت قوی باشد دوام کشور بیشتر خواهد بود.

سید صولت مرتضوی تصریح کرد: باید با نظارت، مقوله عدالت را در جامعه نهادینه کرد و در جهت حل بسیاری از مشکلات جامعه تلاش نمود.

وی بعضی مقررات را دست و پاگیر دانست و اظهار داشت: باید بازرس از قدرت تجزیه و تحلیل قوانین برخوردار باشد.

وی همچنین به فراهم شدن زمینه های خدمتگذاری در استان اشاره کرد و گفت: این استان با گذر از عمده موانع و کمبودها، نسبت به سال گذشته از زیرساختهای خوبی نسبت به گذشته برخوردار شده است.

استاندار خراسان جنوبی آسیب شناسی سیستم ها را ضروری دانست و آموزش را یکی از ارکان مهم موفقیت ارزیابی کرد.

کد مطلب 682454

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