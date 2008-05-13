به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت ارشاد اعلام کرد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت: اگر بپذیریم مهمترین ماموریتی که نظام می‌تواند بر عهده گیرد پیش از آنکه سیاسی و اقتصادی باشد یک ماموریت فرهنگی است، پس باید فرهنگمان را هر چه بیشتر برجسته کنیم و به رخ بکشیم.

وی امسال را سال اهالی فرهنگ دانست و افزود: از آنجا که قرار است در کنار هر تصمیم، اقدام و قانونی در کشور یک پیوست فرهنگی قرار گیرد، این ماموریتی بس بزرگ برای اهالی فرهنگ است. امسال همچنین سال رفع مظلومیت از فرهنگ است، زیرا نظام و مسئولان از مقوله‌ای سخن می گویند که بوی تنبه نسبت به غفلت از فرهنگ می‌دهد.

صفار هرندی با بیان اینکه برای ارتقاء موقعیت فرهنگ و جلوه‌گری آن در چشم مردم به فعالیت‌های عملی برجسته نیاز است، گفت: فعالیت‌ها و اقدام‌های عملی فرهنگی باید چنان برجسته باشد که در مقابل درخواست ما برای افزایش بودجه فصل فرهنگ به اعتبار همین اقدام‌های خوب عملی از سوی مسئولان پذیرفته شود.

وی شناسایی کاستی‌ها و طراحی و نقشه برای اقدام‌های جدید را از جمله لوازم نیل به این هدف برشمرد و افزود: آنجا که پای آئین‌نامه ضعیف در میان است، با تبدیل آن به وضعیت پسندیده‌تر جبران شود و جایی که لازم است لایحه‌ای تقدیم مجلس و برای تصویب آن دلایل کافی ارائه شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: گرچه این وزارتخانه تا رسیدن به جایگاه واقعی فاصله دارد، اما با همت همکاران دستاوردهای خوبی کسب شده طوری که جلوه‌ای از جلوه‌های کار سنجیده و قوی در طول یکسال گذشته در ارتباط با معاونت‌های مختلف وزارتخانه شاهد بوده‌ایم.

صفار هرندی از محمدهادی همایون معاون سابق برنامه‌ریزی و توسعه وزارت ارشاد به عنوان شخصیت علمی فرهنگی یاد کرد و گفت: حضور ایشان در معاونت منشا تحولات مثبت بوده و همدلی و آرامش را در فضای کاری این مجموعه برقرار کرده است. کارهای ایشان اساسی و بنیادی بوده و مسیر سامان دادن به این مجموعه می‌تواند مدل و راهنمای عمل باشد.

وی گفت: این مدیر باتجربه امانتی بود که مجموعه‌ای که ایشان به آن تعلق دارند این امانت را از ما طلب کرده و ما به رغم میل باطنی به آن تن دادیم. گرچه از حضور دکتر همایون در معاونت محروم شدیم، اما ایشان همچنان مدیریت پژوهشگاه فرهنگ و هنر را بر عهده خواهند داشت.

وزیر ارشاد از مجید یارمند معاون جدید برنامه‌ریزی و توسعه نیز به عنوان نیرویی شناخته‌شده، انقلابی و با سابقه خوب حرفه‌ای در جایگاه برنامه‌ریزی کشور یاد کرد و افزود: ایشان با اشراف و تسلطی که به حوزه فرهنگ و نیز عرصه برنامه‌ریزی دارند می‌توانند یک فصل پررونق جدید در وزارتخانه سامان دهند.

در ادامه این مراسم دکتر همایون معاون سابق برنامه‌ریزی و توسعه وزیر ارشاد در سخنانی گزارشی از اقدام‌های صورت گرفته در زمان تصدی این سمت ارائه و یارمند معاون جدید برنامه‌ریزی و توسعه نیز برنامه‌های خود را برای کار در این مجموعه بیان کرد.