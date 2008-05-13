اسامی محرومان هفته سی و سوم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ برتر اسامی محرومان هفته سی و سوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر را اعلام کرد که بر این اساس 12بازیکن نمی توانند 10تیم لیگ برتری را در این دیدارها همراهی کنند.

برپایه این گزارش، اسامی محرومان هفته سی و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر به شرح زیر است :

صباباتری: محمد نوری

پیکان: حسین معمار

راه آهن: ابوذر رحیمی و امیر اظهری

ذوب آهن اصفهان: حسن اشجاری

صنعت نفت آبادان: پیمنتا

مقاومت سپاسی شیراز: میثم امیری

ملوان بندرانزلی: مازیار زارع

پگاه گیلان: محمدرضا مهدوی

شیرین فراز کرمانشاه: حمیدرضا تبریزی و محمد زعفرانی

استقلال اهواز: داود حقی(تخلف انضباطی)