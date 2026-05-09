به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی حسینی ظهر شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار داشت: لازم است مجموعه مسائل، مشکلات و راهکارهای حوزه معدن به‌صورت یک سند جامع تهیه شود تا امکان پیگیری مؤثر و گفتمان‌سازی فراهم باشد.

وی با بیان اینکه مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی لازمه پذیرش مسئولیت در نظام اسلامی است، خاطرنشان کرد: هر مسئولی موظف است مسائل حوزه خود را احصا، اولویت‌بندی و برای آن بسته راهکار تعریف کند؛ در غیر این صورت با پایان دوره مسئولیت، مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه منابع طبیعی، تصریح کرد: کشور ما با وجود آنکه حدود یک درصد از خاک دنیا را در اختیار دارد، نزدیک به هفت درصد از ذخایر زمینی جهان را در خود جای داده است و این ظرفیت، لزوم برنامه‌ریزی دقیق‌تر و بهره‌گیری بهتر از امکانات و فرصت‌های موجود را دوچندان می‌کند.

حسینی با بیان اینکه کشور طی ۴۷ سال گذشته همواره در شرایط «جنگ اقتصادی» بوده است، گفت: هیچگاه شرایط کاملاً عادی نداشته‌ایم و همواره درگیر نوعی جنگ به‌ویژه در عرصه اقتصادی بوده‌ایم؛ هرچند در برخی مقاطع این وضعیت برای برخی اقشار ملموس‌تر بوده است.

وی بزرگ‌ترین مانع در رونق تولید را بروکراسی‌های زائد و ضعف ارتباط میان بخش خصوصی و دولت دانست و افزود: علاوه بر دشمنان بیرونی، این ساختارهای پیچیده اداری و ناهماهنگی‌ها آسیب جدی به روند توسعه وارد می‌کند. هر کشوری که به دنبال پیشرفت است، باید رویه‌های خود را اصلاح کند.

ضرورت رویکرد قرارگاهی در اقتصاد

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با تأکید بر لزوم رویکرد قرارگاهی در حوزه اقتصاد، گفت: همان‌گونه که قرارگاه‌های نظامی ساختار مشخص و منسجم دارند، باید قرارگاه‌های اقتصادی نیز با همین رویکرد عمل کنند. تصمیم‌گیری‌های سریع و هماهنگ می‌تواند بسیاری از گره‌ها را باز کند؛ به طوری که اگر تصمیمی در شرایط عادی چند ماه زمان می‌برد، در چارچوب رویکرد قرارگاهی در مدت کوتاهی قابل اتخاذ است.

وی افزود: باید با این رویکرد، تصمیم‌گیری‌ها تسریع و ظرفیت‌های استان به‌صورت منسجم فعال شود.

حسینی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های دولت در ماه‌های اخیر برای مدیریت اجتماعی و اقتصادی کشور، ابراز امیدواری کرد که این رویکرد با انسجام بیشتری ادامه یابد.

وی با تأکید بر لزوم استفاده از همه ظرفیت‌های استان تصریح کرد: نماینده ولی فقیه، نمایندگان مجلس، دولت، رسانه‌ها و فعالان اجتماعی هرکدام ظرفیتی مؤثر هستند و باید مسائل استان به‌صورت مدون، اولویت‌بندی‌شده و همراه با راهکارهای مشخص در اختیار این ظرفیت‌ها قرار گیرد.