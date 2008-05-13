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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۲۵

برنامه های فرهنگی - آموزشی آبفا در مدارس کرج به پایان رسید

کرج - خبرگزاری مهر: برنامه های فرهنگی - آموزشی آبفای غرب استان تهران که با موضوع صرفه جویی در مصرف آب در مدارس مقطع ابتدایی ناحیه سه آموزش و پرورش شهرستان کرج جریان داشت، پایان یافت.

به گزارش مهر، مطابق این برنامه در 23 مدرسه آموزش و پرورش ناحیه سه برنامه های آموزشی - فرهنگی و تبلیغی در سال 87 اجرا شد.

هدف از اجرای این برنامه ها، یادآوری و به کارگیری شیوه های درست مصرف آب و اشاعه فرهنگ مصرف بهینه آب در میان دانش آموزان دانش آموزان دبستانی بوده است.

به خاطر شور و اشتیاق خاصی که در میان کودکان دبستانی برای فراگیری مفاهیم موضوعات مختلف وجود دارد، الویت فرهنگ سازی در زمینه مصرف آب با مشارکت آنها انجام شده و با استفاده از ابزار کمک

آموزشی (تابلو عکس های مرتبط) مسابقه و اهدای جایزه شعر خوانی و نمایش موزیکال و توزیع پوستر و برشور و...سعی شده است تا مشارکت کودکان در مدیریت مصرف آب به وجود آید.

در سال گذشته هم اجرای این برنامه در 41 مدرسه ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان کرج به اجرا در آمد.

کد مطلب 682468

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