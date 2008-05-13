برنامه های فرهنگی - آموزشی آبفا در مدارس کرج به پایان رسید

به گزارش مهر، مطابق این برنامه در 23 مدرسه آموزش و پرورش ناحیه سه برنامه های آموزشی - فرهنگی و تبلیغی در سال 87 اجرا شد.

هدف از اجرای این برنامه ها، یادآوری و به کارگیری شیوه های درست مصرف آب و اشاعه فرهنگ مصرف بهینه آب در میان دانش آموزان دانش آموزان دبستانی بوده است.

به خاطر شور و اشتیاق خاصی که در میان کودکان دبستانی برای فراگیری مفاهیم موضوعات مختلف وجود دارد، الویت فرهنگ سازی در زمینه مصرف آب با مشارکت آنها انجام شده و با استفاده از ابزار کمک

آموزشی (تابلو عکس های مرتبط) مسابقه و اهدای جایزه شعر خوانی و نمایش موزیکال و توزیع پوستر و برشور و...سعی شده است تا مشارکت کودکان در مدیریت مصرف آب به وجود آید.

در سال گذشته هم اجرای این برنامه در 41 مدرسه ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان کرج به اجرا در آمد.